El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido a Rajoy que "se presente, que venga a presentar sus propuestas, no a descalificar las nuestras". "Le pido que ayude a nuestro país, le pido que me ayude en esa tarea", "porque de otro modo no se ayuda a España a salir de la crisis", ha añadido.

Zapatero, que participó ante unas 16.000 personas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en un acto del PSOE-A por el 28F, Día de Andalucía, dejó claro a Rajoy que "no le pido que se responsabilice con el Gobierno, sino con el país, y no que ayude al Gobierno, sino al país".

Rodríguez Zapatero, ha hecho este domingo un alegato en favor de la confianza, la responsabilidad y la cooperación, y ha apremiado al líder del PP, Mariano Rajoy, a llegar a acuerdos para superar la crisis económica, porque "la unión hace la fuerza".

"Unión en la lucha para salir de la crisis y sobre todo por frenar la pérdida de empleo". El desafío es grande, ha señalado, porque exige sacrificios para la mayoría, pero ese sacrifico, ese esfuerzo, podrá realizarse con la mayor cooperación, la mayor unión de todos.

Las distintas fuerzas políticas han de sumar propuestas, "demos confianza a la ciudadanía". "Que cese etanto intento de generar desconfianza", ha pedido.

“Los trabajadores no van a perder derechos“

"Deseamos un acuerdo Social", pero atención, a pesar de que me lo pidan, y me lo pidan, con este Gobierno, ha afirmado, "no los trabajadores no van a perder derechos en la Reforma Laboral", "con este Gobierno, no", ha insistido.

La propuesta es un acuerdo con todos los partidos, sin condiciones Por todo ello, ha dicho que han propuesto un acuerdo a todos los partidos, sin condiciones, sólo la de trabajar día a día, para que todos los partidos seamos capaces de aparcar las diferencias y pensar en la gente y a las familias con problemas. Queremos una economía más competitiva y queremos acordar que los jóvenes que han ido al desempleo, no pierdan la promesa de su futuro po no tener cualificación, para que puedan tener un empleo digno, para ello ha recordado que se hará un esfuerzo colectivo, un esfuerzo nacional, y eso es lo que se quiere acordar entre todos los partidos. En cuanto a los sistemas financieros ha dicho que se trabaja para conseguir el crédito que necesitan las empresas, sobre todo las PYMES, puedan llegar con más facilidad a generar empleo. También ha acusado a la derecha política de apoyarse en dos trampas, una no hablar de las causas de la crisis, para que las cosas que provocaron la crisis sigan igual, la otra, no plantearse un esfurzo de unir voluntades para salir de las dificultades.

Las causas de la crisis en España para Zapatero "La causa de la crisis", ha dicho, no es España, ni los trabajadores, ni el euro, la causa son aquellos que pusieron en circulación préstamos que no se sostenían para alcanzar grandes beneficios y así destruir el sistema financiero". "La avaricia, la falta de controles a costa de mucha gente", es lo que hemos visto en el sistema financiero. En España la causa más fuerte ha sido el sector inmobiliaro, y ha acusado al Partido Popular de haber autorizado a construir en todo el terreno. En España se ha construido en tres años lo que se tendría que haber construido en diez y también se han utilizado el doble de trabajadores.