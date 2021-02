Una mujer ha muerto en un piso de Leganés presuntamente a manos de su pareja, que la siguió hasta la casa en la que trabajaba y entabló una discusión durante la que la apuñaló hasta causarle la muerte, tras lo que intentó suicidarse. La mujer de 25 años trabajaba en la vivienda como asistenta cuidando a una mujer de 89 años según fuentes municipales.

Se trata de la segunda fallecida en 24 horas pues esta madrugada ha muerto otra mujer en Almería después de sufrir una agresión con arma blanca en su propia casa a manos de su marido, según la confesión del propio detenido.

El suceso ocurrió sobre las dos de la tarde un piso de la calle Doctor Fleming, en el que, tras recibir un aviso de una discusión, la Policía y el Summa halló muerta a una mujer búlgara de 26 años, identificada como M.M.

Su presunto agresor, G.B., de 34 años, estaba grave, con una herida en el cuello que le ha provocado una fuerte hemorragia, aunque los facultativos del Summa han logrado estabilizarle y le han trasladado custodiado al hospital 12 de Octubre.

En el piso estaba también C.T.G., de 89 años, dueña del piso y empleadora de la fallecida, quien presentaba golpes en la cara y un brazo roto, provocados también por el agresor, por lo que ha tenido que ser trasladada al hospital Severo Ochoa de Leganés

Tras la agresión, el hombre intentó suicidarse

Según ha confirmado la Jefatura Superior de Policía, la principal hipótesis que baraja el Grupo V de Homicidios, encargado de la investigación, es que el detenido fue hasta la casa en la que trabaja su novia cuidando a una anciana, ambos discutieron y el hombre la apuñaló hasta matarla, agrediendo también a la anciana.

Luego el hombre intentó suicidarse clavándose un arma blanca en el cuello, aunque no lo logró. La hija de la anciana para la que trabajaba la mujer asesinada ha asegurado a la Policía que la víctima y el agresor eran pareja. Los agentes han confirmado que entre ambos no había ninguna denuncia por malos tratos, aunque no han detallado si son búlgaros, como han asegurado fuentes municipales, que han detallado que ninguno de los dos estaba empadronado en el municipio.