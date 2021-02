La Organización Mundial de la Salud (OMS) actuó "correctamente" desde el inicio de la pandemia de la gripe A(H1N1), han coincidido en señalar

los ministros de Sanidad de España y México, Trinidad Jiménez y José Ángel Córdova, respectivamente.

"Se actuó como se tenía que actuar", ha afirmado Jiménez, quien ha dicho que las críticas a la gestión de la OMS y su relación con las empresas farmacéuticas sólo se está planteando en Europa, pero no en México ni en Estado Unidos.

No obstante, la ministra ha asegurado que mientras no concluyan las evaluaciones y auditorías que la propia OMS está haciendo para demostrar que sólo se actuó bajo evidencias científicas y no comerciales, "sería irresponsable poner en cuestión" el trabajo de esta organización frente a la primera pandemia infecciosa del siglo XXI.

Jiménez ha recordado que cuando llevaba diez días al frente de su departamento la OMS lanzó la alerta sobre el nuevo virus que, en tan sólo dos días, había producido 59 muertes en México, especialmente entre adultos jóvenes sanos, y 800 contagios, lo que suponía una letalidad de cerca del 10 por ciento.

Teniendo en cuenta que en la cuarta semana de propagación el virus había llegado a 86 países, la ministra ha confesado que la situación era de "gravedad" y que se vivió con "incertidumbre" y "preocupación".

Ambos dirigentes han resaltado que gracias a la prevención se han podido "mitigar" los efectos de la pandemia y, concretamente, Jiménez ha apuntado que se han producido 4.000 casos de gravedad en España, de los que un millar necesitó ingreso en las Unidades de Cuidados Intensivos.