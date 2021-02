Tony Blair y sus más cercanos aliados "despistaron" al Consejo de Ministros y mintieron al Parlamento para ir a la Guerra de Irak, según ha denunciado la ex ministra de Desarrollo Internacional, Clair Short, que vivió las circunstancias que llevaron a la guerra en primera persona.

"Había un secretismo y una decepción en el fondo de todo eso. Las comunicaciones normales se cerraron", ha asegurado Short ante la comisión independiente que estudia las cinrcunstancias que llevaron a la guerra.

Además, ha acusado al propio Blair de estar "desesperado" por apoyar a Estados Unidos y de mentirle en dos ocasiones en 2002, cuando ante la pregunta de ella sobre si iría a la guerra, él le negó que se barajase la opción de una intervención militar.

"Para mí fue una mentira, una mentira deliberada", ha añadido tras subrayar que el ahora primer ministro, Gordon Brown, estuvo marginado de las discusiones sobre la guerra.

La ex ministra, que se ha mostrado muy crítica con Blair, ha subrayado que el gobierno no fue nunca "un organismo de toma de decisiones" y calificó el papel de la Parlamento como un simple "sello para dar el visto bueno".

Esto contrasta con las palabras de Blair el pasado viernes, en las que hizo una encendida defensa de la decisión y que hubo "sustanciales discusiones" en el seno de su gobierno.

"Había un bloqueo en las comunicaciones", ha denunciado.

Short ha ido aún más lejos y ha insinuado que Blair pudo presionar a Golsmith para que cambiase su opinión, aunque ha reconocido que no tiene datos sobre ello.

"Creo que engañó al gabinete, me engañó a mí, pero la gente lo dejó pasar", ha declarado Short, diputada independiente en la Cámara de los Comunes que en 2006 abandonó el Partido Laborista.

Según ha subrayado, por aquel entonces el fiscal descartó que el que no hubiese una segunda resolución de Naciones Unidas hiciese que la intervención fuese ilegal.

Carta a Blair

Sobre las razones que le llevaron a marcharse, la ex ministra ha desvelado que advirtió a Tony Blair antes de la guerra de Irak de que EE.UU. no estaba preparado para mantener el funcionamiento de ese país tras la invasión, por lo que se podría desatar una "posible crisis humanitaria".

Según la ex ministra, el organismo establecido por EE.UU. para reconstruir Irak después del conflicto armado no tenía los recursos necesarios, el personal suficiente y no estaba preparado para afrontar el gran desafío que tenía por delante.

Las inquietudes de Short estaban contenidas en una carta que ella le envió al ex primer ministro Tony Blair el 5 de marzo de 2003. La misiva fue entregada por Short al comité que investiga la guerra de Irak.

"Usted debería estar al tanto de que EE.UU. y la comunidad humanitaria internacional no están adecuadamente preparados para atender las inmediatas preocupaciones humanitarias", reza la carta.

"Un poco más de tiempo -continúa- permitiría a EE.UU, estar en condiciones de atender algunas de las consecuencias humanitarias del conflicto. Mi departamento hace lo que puede para asesorar a los militares del Reino Unido sobre los preparativos para entregar ayuda humanitaria".