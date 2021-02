El embajador de EE.UU. en España, Alan Solomont, ha afirmado en RNE que su país está centrado en atender las grandes necesidades inmediatas que tiene el pueblo de Haití tras el terremoto, pero apuesta por una ayuda "a largo plazo" para reconstruir el país y trabajar en cooperación con otros países e instituciones".

En el programa En Días Como Hoy de RNE, Solomont ha subrayado que la actuación de EE.UU. ante la crisis humanitaria en Haití es un reflejo del cambio de enfoque de la política exterior de la Administración de Obama.

"Estamos centrados en hacer frente a la crisis humanitaria inmediata y también en ayudar a establecer un entorno seguro", ha explicado el nuevo embajador americano en la primera entrevista concedida a un medio de comunicación desde que llegó a Madrid hace unos días.

Preguntado por las declaraciones críticas en Francia a la gestión de EE.UU. en la crisis humanitaria de Haití, Alan Solomont ha restado importancia a las declaraciones publicadas en prensa y ha reconocido la labor de los franceses que "están trabajando conjuntamente con EE.UU. para hacer frente a esta tragedia en Haití".

En este sentido ha subrayado el interés de Obama de desarrollar un programa de ayuda en las zonas más pobres del planeta, un proyecto que contaría con España.

La voz de Obama en España

Fortalecer las relaciones y las alianzas económicas entre España y EE.UU. y explicar la política exterior estadounidense son algunas de prioridades que se ha marcado en la agenda el nuevo jefe de la diplomacia americana en España.

Alan Solomont se ha mostrado satisfecho por representar la voz del presidente Barack Obama en nuestro país.

Preguntado por el último revés electoral sufrido por los demócratas en el Estado de Massachusetts, que supone perder la mayoría absoluta en la cámara alta y pone en peligro la reforma sanitaria, el nuevo embajador de EE.UU. en España ha señalado que hay "que entender que los votantes pidan al Gobierno los resultados del prometido cambio".

Ha interpretado el triunfo republicano como un reto para sacar a delante la reforma sanitaria, pero no un obstáculo. "Reconozco que es una decepción para los demócratas, pero no veo que no se pueda seguir trabajando en la reforma sanitaria", añadió.

Solomont ha elogiado la figura de Obama y ha indicado que en tan sólo un año el presidente "ha cambiado la cara de EE.UU. literalmente y merafóricamente", fomentando una relación más positiva con todos los países.