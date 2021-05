El diputado de IU, Gaspar Llamazares, sospecha que el FBI no utilizó por casualidad sus rasgos faciales para recrear una imagen actualizada de Osama Bin Laden.

Por ello exige saber si la inclusión de su pelo en el retrato del terrorista fue fruto del "prejuicio" o incluso del "sectarismo ideológico".

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, Llamazares ha transmitido en muy duros términos su indignación por el episodio que le ha llevado a la primera línea de la actualidad después de que el FBI difundiera un retrato robot de Bin Laden que incluía la parte superior de su rostro extraída de una foto electoral de Internet.

Al dirigente de IU no le bastan las explicaciones "con la boca pequeña" que ha recibido de un alto funcionario de la embajada de los EEUU en España, tras atribuir a un error el uso indebido de su imagen.

Además de reclamar una investigación "a fondo" y la depuración de responsabilidades, quiere disculpas al máximo nivel.

Llamazares ha dirigido una carta al embajador de los EEUU en España, Alan D. Solomont, para solicitarle una entrevista, así como al director del FBI, Robert S. Mueller, y a la presidenta del Congreso de los EEUU, Nancy Pelosi, para pedirles aclaraciones.

Llamazares tiene claro que a su fotografía en Internet no se accede por casualidad, porque hay que poner su nombre en el buscador, de manera que se pregunta si la policía federal estadounidense no tendrá en sus ficheros las fotografías da izquierdistas americanos y también europeos, como es su caso.

Ha recordado que el FBI volvió a utilizar la parte superior de su cara para componer el retrato robot de otro terrorista, el sirio Aityah Abd Al Rahman, algo que ya no le parece tanto fruto de una equivocación.

Reconoce que tiene "cierta preocupación" por su seguridad, ya que sus rasgos han aparecido en un retrato de Bin Laden difundido por todo el mundo, una cuestión a su juicio muy seria que no puede considerarse "chusca" ni motivo de chanza.



Gaspar Llamazares ha arremetido contra la poca profesionalidad e incompetencia demostrada por quien confeccionó el retrato robot, y ha insistido en que sus rasgos antropométricos no tienen nada que ver con Bin Laden, al cual no se parece "en nada".

Además, el portavoz parlamentario de IU ha subrayado que estas prácticas, que atribuyó a un nuevo auge de la "guerra preventiva" contra el terrorismo, acusan a inocentes como él y dejan impunes a los verdaderos delincuentes, además de poner seriamente en duda la eficacia de la lucha antiterrorista.



Por el momento, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha comprometido a hacer gestiones para que la foto de Bin Laden con rasgos suyos se elimine de los archivos de Europol.