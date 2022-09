Belloch a Hereu: no está invitado a Zaragoza ni es un buen momento para venir de visita

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha advertido a su homólogo de Barcelona, Jordi Hereu, que no está invitado a la capital aragonesa y de que "éste no es el momento más adecuado para una visita de ese tipo".

Belloch aludía así a la posibilidad de que Hereu quiera acudir a Zaragoza para entrevistarse con él y explicarle la decisión de presentar una candidatura de Barcelona para competir con Zaragoza-Pirineos a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

El alcalde de Zaragoza ha informado de que Hereu le llamó inmediatamente después de terminar la rueda de prensa en la que anunció la candidatura de Barcelona, pero "no antes".

Para Belloch, este tipo de cosas "se avisan y hablan, no se hacen de esa manera", lo contrario a la actitud que mantuvo Lleida que, ha asegurado, desde un primer momento mantuvo contactos con él y con el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, para intentar concurrir juntos a este acontecimiento, aunque fuera desaconsejado por el Comité Olímpico Español por cuestiones técnicas y de operatividad.

Más unión

Sin embargo, el comportamiento con que ha actuado Barcelona "no es olímpico" y así se lo ha trasmitido a Hereu, ha precisado Belloch.

“El comportamiento de Barcelona no es olímpico“

El alcalde de Zaragoza cree que este anuncio ha tenido efectos positivos porque "galvaniza la opinión ciudadana de Aragón y de Zaragoza" que hasta hace unos días miraba las aspiraciones de esta candidatura con escepticismo.

"Algo que estaba casi olvidado ha suscitado entusiasmo y cohesión" y hay que agradecérselo "a la candidatura perdedora de Barcelona", ha agregado.

No obstante, a su juicio también produce un daño, porque la Administración General del Estado tiene que ser objetiva y ya no puede implicarse con Zaragoza "hasta que no ganemos", aunque "a la hora de la verdad es el COE el que tendrá que tomar la decisión".