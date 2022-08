La carrera de los Oscar 2010 empieza el martes con las nominaciones a los Globos de Oro

Dicen que las fiestas se conocen por sus vísperas. Y las de los Oscar de Hollywood podrían ser los Globos de Oro, los premios concedidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), cuyas candidaturas se anunciarán este martes.

Hasta el 2 de febrero no se darán a conocer las nominaciones para los Oscar, cuya gala de entrega será el 7 de marzo. Pero la maquinaria hollywoodiense tiene que engrasarse para comenzar el ciclo de premios, que tan buenos frutos económicos reporta al negocio.

The Hurt Locker, Precious, Clint Eastwood, Up in the air, Invictus, Lee Daniels, Nine, Kathryn Bigelow, Christopher Waltz, Rob Marshall, Jason Reitman. Matt Dammon, George Clooney, Helen Mirren, Carey Mulligan... A partir de ahora, estos y otros nombres se repetirán en apuestas y nominaciones.

01.54 min La protagonista de 'Precious' cautiva al público en San Sebastián.

El cantante y actor Justin Timberlake, la actriz alemana Diane Kruger y el comediante John Krasinsky anunciarán junto a Philip Berk, presidente de la HFPA, las candidaturas de unos premios tópica, pero razonablemente considerados "la antesala de los Oscar", un termómetro para conocer las películas favoritas a llevarse la estatuilla dorada.

En 2009, Slumdog millionaire se llevó el Globo de Oro y el Oscar como mejor película. Sin embargo, eso no ocurría desde 2003, con El retorno del rey, la tercera entrega de El Señor de los Anillos.

'The Hurt Locker', en la 'pole' Así, The Hurt Locker, de la directora Kathryn Bigelow, ha sido considerada la mejor película del año por los críticos de Los Angeles y Boston, que entregaron sus premios anuales este fin de semana. La historia de suspense ambientada en la guerra de Irak tuvo un presupuesto de producción de 11 millones de dólares (7,5 millones de euros). 02.21 min George Clooney es Ryan Bingham, un especialista en recortes financieros y consumado viajante de negocios moderno que, después de pasar años tan ricamente en el aire, de repente se encuentra preparado para hacer una conexión auténtica en esta historia romántic realizada por el director de 'Juno'. Son también favoritas Invictus, la última de Clint Eastwood, que cuenta cómo Nelson Mandela unió al país a través de su equipo de rugby, para luchar contra el apartheid; Up in the air, una comedia con George Clooney y Vera Farmiga (25 millones de dólares de presupuesto), Precious, la terrible historia de una chica negra del Bronx (10 millones de dólares), o Nine, el musical de Rob Marshall con Penélope Cruz, Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman y Kate Hudson. Avatar, de James Cameron, que todavía no se ha estrenado, es una incógnita, pero una incógnita que apunta a éxito y muchas nominaciones.