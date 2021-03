Preguntas y respuestas del caso Haidar

Estas son las claves del caso de Aminatu Haidar:

-¿Por qué Marruecos decide expulsar a Aminetu Haidar?

Aminetu Haidar regresaba el pasado 14 de noviembre a El Aaiún después de recibir en Nueva York el "Premio al Coraje Civil 2009" de la Fundación Train acompañada de dos periodistas españoles. Cuando llegó al aeropuerto rechazó rellenar la ficha de embarque, que incluye información sobre la identidad, la residencia y la nacionalidad del viajero porque no se considera marroquí. Entonces fue retenida e interrogada por la Policía del país, que le retuvo durante 24 horas en el aeropuerto para intentar, según Haidar, que aceptase que el Sáhara es Marruecos. Tras este periodo, fue embarcada contra su voluntad en un avión rumbo a Lanzarote tras quitarle el pasaporte.

-¿Es legal la actuación de Marruecos?

Aunque Haidar no rellenase la mencionada ficha, Rabat incumplió el artículo 12 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que es firmante, al expulsar de su territorio a un nacional y arrebatarle su pasaporte. En este sentido, se sospecha que la expulsión de Haidar por parte de Marruecos fue un acto premeditado, ya que unos días antes en un discurso televisado el monacar alauí, Mohamed VI, dijo a los "enemigos" de la integridad territorial que "saben mejor que ninguno que el Sáhara es una causa crucial para el pueblo marroquí" y destacó que "no hay lugar para la ambigüedad: o el ciudadano es marroquí, o no lo es".

-¿España debió dejar entrar a Haidar?¿Por qué no le permitió volver?

España, por su parte, aceptó la entrada de Haidar en el país porque tiene permiso de residencia, pero matiza que no le puede permitir la salida al carecer de pasaporte válido, un requisito que exigen las compañías aéreas. Sin embargo, el Consejo General de la Abogacía ha denunciado que no hay ninguna causa explicitada que pudiera legalmente impedirle la salida de España de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Extranjería. Además, organizaciones pro derechos humanos consideran que al retener a Haidar en el aeropuerto y no dejarla volver España viola la libertad de circulación recogida en la Constitución y el onvenio para la Protección de los Derechos Humanos.

-¿Por qué se pone la activista saharaui en huelga de hambre?

Tras estar 24 horas en el aeropuerto de Lanzarote y comprobar que no va a poder volver a su país sin pedir un nuevo pasaporte a Marruecos, Haidar decide ponerse en huelga de hambre para denunciar su situación y la actuación del gobierno de Marruecos al expulsarle y el de España al permitirle entrar. Además, se queja del trato recibido por las autoridades españoles, que tardan días, según ella, en interesarse por su situación. Para salir de la huelga de hambre, Haidar pide volver a El Aaiún "con o sin pasaporte".

-¿Qué soluciones plantea el gobierno español?

En principio y una vez consumada la expulsión, el gobierno español ofrece dos soluciones: que Haidar se haga refugiada política, lo que permitiría su vuelta al Sáhara con este estatus o que pida un nuevo pasaporte a Marruecos, si no directamente, a través de una persona a la que conceda poderes. Sin embargo, no está claro que Marruecos esté dispuesta a concederle un nuevo pasaporte y Haidar asegura que no quiere el pasaporte marroquí porque no se siente marroquí. Para desbloquear la situación, este fin de semana el jefe de gabinete del ministro Moratinos le ha ofrecido de manera excepcional concederle la ciudadanía española para que pueda entrar con un pasaporte español en Marruecos. Haidar se ha negado porque dice que no quiere sentirse extranjera en su propio país.

-¿Cuál es la posición de las potencias internacionales?

A medida que pasan los días y se prolonga la huelga de Aminatu Haidar, las potencias internacionales comienzan a posicionarse en el conflicto. Aunque en un principio la comisaria europea de Asuntos Exteriores, Benita Ferrero, aseguraba que se trataba de un conflicto "bilateral" entre España y Marruecos, la presidencia sueca de la UE exigió a Marruecos que respetase los derechos humanos. Además, Hillary Cliton ha pedido un esfuerzo a Marruecos para resolver el conflicto.

Por su parte, el Frente Polisario ha pedido la implicación directa tanto de Obama como del presidente galo, Nicolás Sarkozy. El presidente de la ONU, Ban Ki-moon, se ha implicado en el conflicto y ha mantenido un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, intentando impulsar la negociación.

-¿Cómo se ha puesto fin al conflicto?

La tensión en Marruecos por la proyección internacional que Haidar le estaba dando al conflicto del Sáhara y la presión de la Unión Europea y, sobre todo, de Estados Unidos, ha sido decisiva para que Mohamed VI permita el retorno de la pacifista saharaui. Queda por conocer qué condiciones ha puesto el gobierno africano para su retorno.