Sarah Palin reaparece en la escena política con un libro debajo del brazo

La ex gobernadora de Alaska Sarah Palin regresa de lleno al ruedo político de EE.UU. con un libro autobiográfico, 'Going Rogue', en el que todos, amigos y enemigos, ven ambiciones políticas de cara a las presidenciales del 2012.

La autobiografía de más de 400 páginas que este martes se pone a la venta en todo EE.UU., airea algunos de los trapos sucios de la campaña electoral del 2008 en la que Palin mantuvo una tensa relación con los asesores del aspirante republicano a la Casa Blanca John McCain.

La ex 'número dos' de McCain habla también del embarazo de su hija adolescente, de la buena relación que tuvo con su madre, de su marido, de sus años como gobernadora de Alaska y de su difícil experiencia con los medios de comunicación del país.

'Ha escrito una biografía en la que se promociona como una marca propia, una celebridad y una candidata', dijo a principios de este mes a la cadena de televisión MSNBC Richard Kim, editor de la revista progresista 'The Nation'.

Kim y Betsy Reed, editora también de 'The Nation', son los autores de un libro alternativo y crítico sobre la ex aspirante republicana a la vicepresidencia que sale también publicado este martes.

Ambos títulos debutan en las librerías con portada y título similares, aunque significados muy distintos.

La obra de la ex gobernadora de Alaska se titula 'Going Rogue: An American Life', algo así como 'A mi aire: Una vida estadounidense'. El libro 'alternativo' se ha bautizado como 'Going Rouge: An American Nightmare', algo así como 'Con colorete: Una pesadilla estadounidense'.

La biografía alternativa de Palin, una de varias, demuestra cuán polarizadora es su figura en la vida política del país.

La ex gobernadora, que se hizo famosa durante la campaña tras una serie de entrevistas fatídicas en las que reveló una llamativa falta de conocimiento de la política internacional, despierta pasiones en una y otra dirección.

Así, una encuesta conjunta del Washington Post y la cadena de televisión ABC divulgada ayer lunes señala que un 43% de los consultados tiene una percepción favorable de ella y el 52% negativa.

Más preocupante para ella resulta el que un 60% de los participantes piense que no está capacitada para competir por la presidencia y el que la mayoría, un 53%, afirme que 'definitivamente' no votaría por ella en el 2012.

Pese a que los demócratas denostan su debut literario como otra muestra de la 'telenovela' en la que se ha convertido el Partido Republicano, los políticos conservadores recomiendan no menospreciar su potencial político.