La estrella de Jackson brilla más fuera de EE.UU.

This Is It, el documental sobre los ensayos de los conciertos que iba a dar Michael Jackson, ha obtenido un taquillazo en su primer fin de semana en las pantallas de cine, aunque mucho más fuera que dentro de Estados Unidos, según los expertos.



La cinta ha superado los 100 millones de dólares de recaudación en cinco días tras su estreno el miércoles a la misma hora en todo el mundo, un lanzamiento que consiguió movilizar a decenas de miles de seguidores del cantante.

01.40 min Miles de seguidores del rey del pop han asistido al preestreno de 'This is it', la película sobre el montaje que estaba preparando Michael Jackson antes de morir el pasado junio. En Madrid, unas 200 personas han ido a la fiesta promocional.

La película, dirigida por Kenny Ortega, narra los preparativos para la vuelta a los escenarios en Londres que tenía prevista el Rey del Pop, que murió a finales de junio.



Se ha elaborado con 120 horas de grabación de los ensayos en su ciudad de Los Ángeles, por las que Sony pagó 60 millones de dólares, inversión que ya ha recuperado de largo.



En total, con 101 millones de dólares (68,7 millones de euros) de recaudación, se ha convertido en el mejor estreno de una película de conciertos, por encima de Hannah Montana, que ingresó el año pasado 70,6 millones de dólares en todo el mundo.



En el mercado estadounidense, el film ha recaudado 21,3 millones de dólares durante el fin de semana y 32,5 millones desde el miércoles, cifras que, según The New York Times, revelan que la cinta ha "fracasado" en su intento de cautivar al espectador estadounidense.



En el exterior, donde la figura de Michael Jackson ha levantado menos controversia que en su país, las cifras apuntan a otro fenómeno, pues se han recaudado 68,5 millones. The Wall Street Journal atribuye la disparidad de cifras al juicio por abusos de menores que dañó su imagen en EE.UU., informa Efe.



Sin embargo, el responsable de Sony para la distribución del film a nivel internacional, Rory Bruer, ha asegurado que la recaudación en ese país se ajusta a sus expectativas. De hecho, ya ha anunciadoque extenderá el tiempo de permanencia en las carteleras, que inicialmente iba a ser de solo dos semanas.



Probablemente, se proyectará hasta el fin de semana de Acción de Gracias, a finales de mes, una de las principales festividades de EE.UU. La película se exhibe en alrededor de 19.000 salas en todo el mundo.