El juzgado de instrucción de guardia ha decretado el ingreso en prisión sin fianza del "segundo violador del Eixample", Alejandro Martínez Singul, por los delitos de intento de agresión sexual y de robo con violencia e intimidación a una niña de 12 años a la que presuntamente trató de violar el pasado 1 de octubre. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez Joaquín Aguirre ha acordado el ingreso en prisión preventiva del detenido, tal y como solicitaba la fiscalía.En su declaración,hecho por el que fue detenido el pasado miércoles por los Mossos d'Esquadra, y ha asegurado que no se encontraba en el lugar de los hechos y que no conocía a la víctima.Martínez Singul ha declarado durante diez minutos ante el juez y, tras su comparecencia, su abogado defensor de oficio, José Luis Pérez, ha explicado que su cliente no ha reconocido la acusación de intento de agresión sexual y ha asegurado que no se encontraba en el lugar de los hechos que se le imputan.Pérezaunque con cierta inquietud "dados sus antecedentes penales".Los hechos que se le imputan a Martínez Singul ocurrieron el pasado 1 de octubre cuandodesde una calle del Eixample y, tras entrar en el edificio donde vive, se metió con ella en el ascensor, donde le exigió que le entregase los objetos de valor que llevara y, seguidamente, que se bajara los pantalones, según la Fiscalía.En ese momento, se oyeron unos ruidos en el portal del edificio y el "segundo violador del Eixample" decidió salir del ascensor, lo que la niña aprovechó para subir en el mismo hasta su domicilio y refugiarse en su casa.Según la Fiscalía la niñaPor estos hechos, Martínez Singul está acusado por la Fiscalía de un delito de intento de agresión sexual y otro de robo con intimidación, dado que supuestamente trato de robar a la menor.Precisamente, la sección quinta de la Audiencia de Barcelona delibera sobre el recurso que presentó contra esa última condena el abogado de Singul, queLa salida en libertad de Martínez Singul, quetras cumplir el máximo de 16 años de pena que le correspondían de acuerdo con el antiguo Código Penal, abrió un debate jurídico sobre las medidas que adoptar ante violadores y asesinos reincidentes.Desde que obtuvo la libertad definitiva,en junio de 2008 fue detenido en su domicilio de Cardedeu (Barcelona) y extraditado a Perpiñán (Francia), donde cumplió nueve meses de prisión por exhibicionismo ante una escolar en esa población francesa.Un mes después de que cumpliera su pena en Francia, fue juzgado en Barcelona por haberse masturbado e intentado manosear a una pasajera de un tren de Cercanías, pero resultó absuelto ya que la mujer no pudo identificarlo con claridad como el autor de la agresión sexual.La última condena de Singul, actualmente recurrida, es la que se le impuso por dos intentos de agresión sexual a dos mujeres a las que siguió al portal de su casa en el Eixample barcelonés, una sentencia que, por decisión del juez, no implicó su ingreso en prisión hasta que fuera firme.