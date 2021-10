El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha propiciado este jueves un choque institucional en el país al reprochar al Presidente de la República, Giorgio Napolitano, no haber influido en los jueces que han retirado la impunidad a 'Il Cavaliere'. Berlusconi ha hecho esta afirmación en una intervención telefónica en directo en el programa "Porta a Porta", de la cadena televisiva "Rai 1", dejando perpleja a la clase política italiana.Desde la oposición no se da crédito a lo que se consideranque el premier italiano ha expresado con total naturalidad, asumiendo que Napolitano debía hacer uso de su influencia para arrancar a los jueces de izquierda un voto favorable a 'Il Cavaliere'.El primer ministro de Italia ha recordado al término de una reunión en Roma que ha sido elegido por el pueblo y que, por tanto,, en referencia a las "agresiones" recibidas por parte de los medios de comunicación.En el mismo tono, ha asegurado que "tiene losy que no pasará nada", en alusión a las posibles consecuencias que puede tener la invalidación por parte del Tribunal Constitucional de la ley que otorgaba inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado, conocida como Lodo Alfano.Durante la jornada del jueves se ha reunido con sus colaboradores más allegados del partido que lidera, el Pueblo de la Libertad (PDL), parade las próximas semanas.Tras la pérdida de su inmunidad, Berlusconi deberá afrontar dos procesos en los que se había visto imputado y que permanecían congelados, entre ellos el del supuesto pago depara que falsificara su testimonio en dos procesos celebrados en 1997 y 1998 contra el mandatario, de los que fue absuelto.Precisamente este viernes comenzará ante el Tribunal de Milán el juicio de apelación de Mills, que fue condenado a condenado a cuatro años y medio de prisión por ese caso. Mills ha señalado este jueves en el canal de televisión SkyTg 24 queen su proceso y demostrar así que no tuvo lugar nada ilícito.