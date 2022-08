El BCE mantiene los tipos de interés en el 1% y avisa de que la recuperación será "muy desigual"

El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido los tipos de interés de la zona euro,, tras la reunión celebrada este jueves por el consejo de gobierno de la autoridad monetaria en Venecia.La decisión es la esperada después de que, declarara en la reciente asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) que "el nivel de tipos actual es el adecuado" para impulsar el crecimiento en la eurozona y estabilizar los mercados.En la rueda de prensa, el presidente del BCE ha reiterado que "los tipos de interés siguen siendo los apropiados" para mantener la inflación de la zona euro dentro del objetivo que se marca la autoridad monetaria (cerca, aunque siempre por debajo, del 2%) y para apoyar la recuperación del crecimiento económico.En cualquier caso, Trichet ha señalado quea corto plazo y que puede sufrir "ciertos varapalos" a medio plazo. A su juicio, hay "señales de estabilización" en la economía del continente, pero que hay que seguir "alerta" y no asegurar que las dificultades económicas han pasado.Así, Trichet ha apostado por ser "cautos" y "prudentes" en lo relativo a la recuperación de la economía de la zona euro."Tenemos señales de estabilización en el segundo trimestre de este año. Hemos visto ya una salida de la caída libre que había caracterizado a la economía mundial y europea en los últimos meses", ha comentado el presidente del BCE."Tenemos que tener en cuenta, sin embargo, la incertidumbre. Hay que estar alerta y no decir que las dificultades han pasado". En este sentido, ha apuntado que el efecto de los planes de estímulo puede hacer que la confianza "mejore más rápido de lo esperado", aunque ha advertido de que hay riesgo de que la incertidumbre de los mercados financierosEn cuanto al crédito, Trichet ha constatado también una cierta mejoría: "El flujo de los créditos bancarios a corporaciones no financieras ha mejorado muy levemente, y tras unos meses de flujos negativos, en agosto han sido más positivos. Este crecimiento -ha matizado- va a seguir siendo muy atenuado".Trichet también se ha referido a la debilidad del dólar , que este jueves cotizaba en torno a 1,47 euros por dólar, resaltando que el cen las circunstancias actuales".La debilidad de la divisa estadounidense favorece las exportaciones de sus productos, del mismo modo que la fortaleza del euro penaliza las ventas de las mercancías europeas, lo que en un contexto de crisis puede ralentizar la recuperación.Ante la ausencia de inflación y la debilidad de la economía europea, la, cuando se afiance la recuperación económica y se empiecen a retirar las medidas de estímulo.La institución europea ha informado de que también ha dejado inalterada la, por la que presta dinero a los bancos, en el. A su vez, el BCE mantiene la, por la que remunera el dinero, en elEste mismo jueves, el también ha mantenido, por séptimo mes consecutivo, sus tipos de interés en el mínimo histórico, un 0,5%, al tiempo que prolongaba el plan de compra de activos para inyectar liquidez en la economía.