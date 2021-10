El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, es "corresponsable" del caso de corrupción que protagonizó su compañía en los 90,, según los argumentos recogidos por el juez del tribunal civil de Milán."Silvio Berlusconi es corresponsable del asunto de la corrupción como una consecuencia lógica del principio de responsabilidad civil como jefe de la compañía", recoge la sentencia, para la que no ha habido reacción aún por parte de la oficina del primer ministro.El tribunal ha condenado al grupo Fininvest, propiedad del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, a pagar cerca deen concepto de resarcimiento por los daños patrimoniales causados al conglomerado CIR de su enemigo editorial Carlo Benedetti en la lucha por el control de la editorial Mondadori.Silvio Berlusconi ha declarado al respecto que todo se trata de un, que ha pasado los últimos 15 años intentando destruirle, según recogen los diarios italianos Il Messaggero La Stampa . Il Cavaliere ha reconocido que "debería" y dejar la política, pero ha subrayado que no lo hará, ya que "haría exactamente lo que desean mis adversarios".Según informa el corresponsal de RNE en Roma, Iñaki Díez,, que condena a Fininvest en compensación por los sobornos realizados durante la batalla entre los dos grupos editoriales.El 2007 una corte criminal encontró al ex abogado de Berlusconi Cesare Previti culpable de sobornar a uno de los dos jueces en 1991 para que fallara a favor de Fininvest. Berlusconi fue absuelto en aquella ocasión.Pese a la sentencia en su contra, casi dos décadas después, Berlusconi no arroja la toalla y el angosto camino judicial sigue dejando un espacio para que el primer ministro no cumpla la ejecución de una sentenciaPor su parte, el grupo de Benedetti ha informado en una nota de prensa que Fininvest deberá hacer efectiva esta cantidad de dinero (en concreto 749.955.611,93 euros) en concepto de" por parte del conglomerado italiano en un juicio considerado "imparcial"."CIR tiene derecho al resarcimiento por parte de Fininvest. La liquidación de tales daños queda reservada a otro juicio", señala la sentencia, de la que informan los medios de comunicación italianos.Los hechos se remontan a los primeros años 90, cuando el grupo de Berlusconi y el del empresario italiano Carlo de Benedetti, ambos accionistas de Mondadori en la época, recurrieron a un tribunal para que decidiera, herederos del histórico dirigente de la editorial, Arnoldo Mondadori, que daban el control de la empresa.El 20 de junio de 1990 el tribunal decide que el acuerdo al que De Benedetti había llegado con la familia antes de que ésta cambiara de opinión a favor de Berlusconi era el que tenía validez, decisión que fue recurrida posteriormente por Fininvest, a quien un juzgado de Roma dio la razón en 1991.Posteriormente el caso se reabrió ya por la vía penal para averiguar si había habido irregularidad en el proceso y el ex abogado del primer ministro, Cesare Previti, fue condenado en 1997 a 1 año y 6 meses, mientras que Berlusconi salió indemne."De este modo, tras la definitiva condena penal por corrupción en 2007, también un juez civil arroja luz sobre un asunto que ha hecho un enorme daño a CIR, dañando al mismo tiempo valores fundamentales de correcto funcionamiento del mercado y de las instituciones", reza la nota del conglomerado.Por su parte, Fininvest, que actualmente controla Mondadori, expresó en una nota su "incredulidad" por la sentencia del Tribunal de Milán y aseguró que siempre ha operado "con la máxima corrección".