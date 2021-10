'The Cranberries' vuelven a los escenarios con una gira mundial que pasará por Madrid y Badalona

Siete años después de disolverse, el grupo irlandés The Cranberries ha confirmado su reunificación para llevar a cabo una gira mundial que contará con dos fechas en España: el 12 de marzo en el Palacio de Vistalegre de Madrid y el 13 en el Pabellón Olímpico de Badalona.



"He creído que era el momento adecuado para reagrupar a la banda", ha declarado la cantante de la formación, Dolores O'Riordan, que además ha anunciado "material nuevo" para las actuaciones que ofrezca el grupo de Limerick.



O'Riordan, que cuando inició su carrera en solitario siempre habló de "un descanso" y nunca de "una separación" de The Cranberries, volverá a reunirse con Fergal Lawler y los hermanos Mike y Noel Hogan para dar nueva vida a éxitos como "Zombie", "Animal instinct", "Just my imagination" o "Dreams".



Las entradas para los dos conciertos de The Cranberries en España saldrán a la venta el 7 de octubre, con un precio que oscilará entre los 40 y los 45 euros para ambas actuaciones.