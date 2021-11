McCartney firma un acuerdo con Mercury Records para vender su último álbum

Paul McCartney ha firmado un acuerdo con la discográfica Mercury Records para la comercialización en Reino Unido de Good Evening New York City, el álbum grabado en vivo este verano durante tres actuaciones en la ciudad estadounidense.



El ex beatle ha hecho el anuncio a través de su página web, donde se explicó que el álbum se venderá en un paquete de tres discos (dos CD y un DVD) y que habrá una versión "de lujo" con la actuación que realizó en julio pasado sobre el voladizo de la entrada del teatro Ed Sullivan.



Se incluyen una treintena de canciones de los Beatles, de los Wings y de su época en solitario, que los más nostálgicos o tradicionales también podrán adquirir en vinilo.



El trabajo se grabó en el New York City Field, el estadio construido en el lugar donde se encontraba el Shea Stadium, escenario en el que Beatles "conquistaron" EEUU en los años 60.



Unas 120.000 personas vieron en julio las tres actuaciones de McCartney, que en su página web recuerda que "fueron tres grandes noches para la banda y para mí personalmente, ya que supuso volver e inaugurar un nuevo estadio en el lugar del viejo Shea Stadium en el que (los Beatles) habíamos tocado 44 años atrás".



"Fue incluso más emocionante, porque en esta ocasión se nos pudo oír", ironiza McCartney, al recordar que pocas personas pudieron oír la música de los Beatles en 1965 a causa de los gritos de sus seguidoras.



McCartney trabajó durante décadas con EMI/Parlophone, pero su relación terminó hace unos años, tras lo cual el ex beatle comercializó algunas canciones a través de Hear Music, sello de la cadena Starbucks, y de la discográfica independiente Little Indian.



Hear Music contaba con el respaldo de Mercury, pero ya no existe en el Reino Unido, razón por la cual la comercialización de Good Evening New York City se hará únicamente a través de Mercury.