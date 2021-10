Las huellas dactilares de William Ortiz, sospechoso de los asesinatos por los que está condenado a muerte en EE.UU. el español Pablo Ibar, no coinciden con las recogidas en el lugar del crimen, ha informado este viernes el abogado de Ibar.Benjamin Waxman, quien representa al español, ha señalado que este resultado "no significa mucho" y ha agregado que continuará con las pruebas de ADN del sospechoso. "Nos moveremos para", ha añadido Waxman.El español Pablo Ibar se encuentra en elen el penal de Raiford, en el Estado de Florida (EE.UU.).La huellas de Ortiz, de 37 años y origen puertorriqueño, fueron tomadas el pasado 14 de septiembre por un experto de la defensa en el tribunal de Fort Lauderdale (norte de Miami), donde se tramita el caso.Ortiz estáen una cárcel del estado de Florida por otros crímenes, mientras que Ibar permanece desde el año 2000 en el corredor de la muerte en el penal de Raiford, en Starke, al norte del estado, condenado por un triple crimen cometido en 1994.Waxman ya había adelantado que era bastante probable que las huellas dactilares tomadas a Ortiz no coincidiesen con las 31 que los asesinos dejaron en las paredes y muebles del lugar del crimen, "como", precisó entonces.El letrado había pedido que se le practicaran estas pruebas después de que un testigo declarara que Ortiz le había confesado que él era el autor de los asesinatos imputados a Ibar, sobrino del ex boxeador Jose Manuel Ibar, Urtain.Ibar está condenado a muerte por los: Casimir Sucharsky, dueño de un club nocturno, y dos modelos, Sharon Anderson y Marie Rogers, que estaban en su casa de Miramar, en el condado de Broward.Los crímenes fuerony un experto facial británico declaró que la imágenes del vídeo eran "granuladas y borrosas" y la calidad de la grabación pobre, por lo que no era posible concluir que el asesino e Ibar fueran la misma persona.De acuerdo con Waxman, las abundantes y nuevas pruebas presentadas al juez Jeffre Levenson, quien preside el caso, durante las vistas judiciales que se han celebrado deberían comportar la anulación de la condena de su cliente.