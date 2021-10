El presidente venezolano, Hugo Chávez, se reúne este viernes en Madrid con el rey Juan Carlos I, en la que es su décima visita a España como mandatario y la " que el rey le dijo a Chávez.En el encuentro, según RNE, el presidente venezolano ha bromeado con el Rey al que le ha dicho: "Te has dejado barba como Castro" a lo que Don Juan Carlos ha contestado con unPor la mañana, Hugo Chávez se reunía con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero para hablar de temas comoen 2010.El mandatario venezolano, que ha llegado a España procedente de Rusia, había solicitado estas reuniones, según fuentes oficiales españolas.En declaraciones a los medios venezolanos a su llegada a Madrid, Chávez aseguró que llega a la capital española para hablar en pie de "igualdad".pero, eso sí, en condiciones de igualdad, no con partes superiores", añadió el mandatario venezolano.

El "¿por qué no te callas?" que llevó las relaciones hispano-venezolanas a uno de sus momentos de mayor tensión se quedó en tan sólo una anécdota en julio de 2008 después de que Hugo Chávez le regalase en el Palacio de Marivent una camiseta con la famosa frase impresa.



Desde que Chávez llegó al poder, su antipatía por el ex presidente José María Aznar ha quedado patente en muchas de sus declaraciones, llamándolo "fascista" en más de una ocasión.



Precisamente fue al referirse de esa manera al ex mandatario español en la Cumbre Iberoamericana de Chile en noviembre de 2007, cuando el Rey le lanzó un airado "¿Por qué no te callas?", mientras el presidente Zapatero le pedía respeto hacia un mandatario elegido democráticamente.



Una visita normal



La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que la visita del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a España se enmarca en la "absoluta normalidad democrática" y en el ámbito de las relaciones institucionales entre ambos países.



De la Vega respondía así ante la pregunta de "qué sentido tiene recibir a un dictador y a un golpista" como Hugo Chávez por parte del presidente del Gobierno español.



"El Gobierno tiene relaciones con todos los países iberoamericanos, también con Venezuela", afirmó la vicepresidenta quien enmarcó la visita en el "una gira" que está haciendo por varios países el presidente venezolano, quien "solicitó "una escala", dijo De la Vega, "para ver al presidente del Gobierno y a Su Majestad el Rey".