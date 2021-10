El Senado colombiano ha votado a favor del referendo que le permitirá al presidente colombiano Álvaro Uribe aspirar a un tercer periodo, según informan a Efe fuentes del legislativo. El líder del país latinoamericano ya señaló cuando la ley llegó al Senado el pasado mes de mayo que no descarta volver a presentarse como candidato en los comicios de 2010, aunque lo considera "inconveniente ".Uribe hizo estas declaraciones ante la creación de un frente contra su reelección de los principales partidos opositores, el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Partido Liberal (PL), ., aprobada por 56 votos a favor y dos en contra.El Senado colombiano aprobó en mayo, en una decisión histórica, el proyecto de Ley de Referéndum , primer paso para que Uribe pueda decidir si quiere seguir gobernando, y entonces también lo consiguió con la retirada de los senadores del Partido Liberal (PL) y del Polo Democrático Alternativo (DPA, izquierda), que alegaron falta de garantías, permitiendo a las mayorías afines al actual presidente 10 votos más de los necesarios para sacar adelante el proyecto.La iniciativa queda pendiente de ser aprobada en lapara convertirse en ley.De aprobarse también en ese ámbito legislativo, al referendo solo le quedaría el examen de lapara ir a las urnas, en donde los colombianos votarían a favor o en contra de una reforma de la Constitución que permita una segunda reelección consecutiva del presidente Uribe.Tras la aprobación de el Senado, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, expresó su beneplácito, al tiempo que agradeció a "la oposición que participó activamente en la discusión en los cuatro debates que surtieron el proyecto".Igualmente, hizo un llamado a la reflexión a los integrantes de la Cámara porque "la próxima semana ellos también pueden interpretar el sentimiento del pueblo colombiano", en alusión a la posibilidad que se le abre al presidente Uribe de presentarse a una segunda reelección en los comicios de 2010.Durante la discusión en el Senado, la oposición arremetió contra el Gobierno. En su intervención, el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), dijo que se lacera la Constitución y que "es obvio que no comulgamos con el proyecto del uribismo porque este Gobierno en ocho años no fue capaz de quitarle el Estado a las mafias".El senador Juan Manuel Galán (Liberal), hijo del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado hace 20 años, dijo que su partido no participa "en la masacre de la Constitución del 91".Uribe ha gobernado a Colombia desde el 2002 y fue reelegido en el 2006 para un nuevo período constitucional hasta agosto del 2010, y hasta ahora no ha señalado claramente que aspirará a una segunda reelección.