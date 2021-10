La Asamblea de Trabajadores de Palma de Mallorca de Spanair ha aprobado este martes con 117 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones la última propuesta de la empresa, que plantea rescindir voluntariamente sus contratos unay doce mensualidades mientras que pagará 4.000 euros brutos a los empleados que se trasladen a Barcelona.Es así que iniciada el pasado 7 de agosto y llevada a cabo durante todos los lunes y viernes de la semana, lo que ha supuesto un total de cuatro jornadas de movilización.De este modo, las principales novedades de la última propuesta de la aerolínea son los 750 euros lineales de indemnización, que beneficiará, sobre todo, a aquellos trabajadores que hayan cobrado menos de 18.000 euros brutos anuales, y losque los propuestos inicialmente.Otra de las novedades es que en caso de que Spanair aplique otro ERE en los próximos meses, los trabajadores de Palma que se hayan trasladado a Barcelona serán los últimos que se vean afectados por esta medida, mientras que, a su vez, las indemnizaciones que se acuerden en este ERE serán aplicables a los empleados que hayan rescindido voluntariamente sus contratos. Mientras, las personas que se trasladen tendrán un plazo de cuatro meses para decidir si se quedan en Barcelona o se arrepienten y rescinden sus contratos, por lo que tendrían derecho a las indemnizaciones pactadas.Por tanto, tras este acuerdo, la Dirección General de Trabajo del Ministerio ya no se tendrá que pronunciar sobre la petición de los trabajadores, avalada por el Govern, de aplazar los traslados de los 480 empleados por un periodo máximo de seis meses, con el fin de que las negociaciones deriven en un ERE.De este modo, la presidenta del Comité de Empresa, Eva Marín, anunció la desconvocatoria de la huelga indefinida y añadió que tampoco se interpondrá un conflicto colectivo. No obstante, apuntó quea título individual, con el objetivo de que un juez determine si se han vulnerado sus derechos.Marín ha asegurado que el acuerdo "no es tan malo como esperábamos, ni tan bueno, porque siempre se podría haber mejorado". El director de Relaciones Externas de Spanair, Jordi Juan, ha declarado que en este acuerdo "no hay vencedores ni vencidos", debido a que, a su juicio, ambas partes "han conseguido lo que querían".Tras el acuerdo, Marín apuntó que los plazos de los traslados se mantienen, si bien se han adelantado las fechas en las que los trabajadores deben comunicar a la empresa si se van a Barcelona o rescinden sus contratos.El acuerdo también contempla que para los trabajadores que se trasladen a Barcelona, la aerolínea se compromete a fy la mudanza.