El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha asegurado este martes que el Gobierno y los sindicatos aún no han contestado, ni oficial ni extraoficialmente, a la propuesta de la patronal de retomar el diálogo social en septiembre, aunque ha confiado en poderA finales de julio, Díaz Ferrán envió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, cartas en las que expresa la "voluntad de diálogo de los empresarios " y su intención de reanudar las negociaciones a la vuelta de las vacaciones.En una entrevista en la cadena Ser, Díaz Ferrán ha puesto de manifiesto que es imprescindible para España que se logre un acuerdo entre las tres partes y ha subrayado que, a la que espera que vuelvan Gobierno y sindicatos, que fueron los que decidieron abandonarla.El presidente de la CEOE ha apuntado que los empresariosni recortar los derechos de los trabajadores, a lo que ha añadido que sus propuestas no son "maximalistas" y son muy similares a las puestas en marcha con éxito en otros países.Díaz Ferrán ha explicado que el objetivo de la patronal eslo que sólo se podrá conseguir con una reforma del mercado laboral que debe pasar por el fin de la temporalidad y por la flexibilización de los contratos a tiempo parcial, entre otros aspectos."Por lo menos -sindicatos y Gobierno- deben escuchar nuestras propuestas y estudiarlas porque somos los que creamos empleo", ha aseverado el presidente de la CEOE, que ha pedido "sensatez, coherencia y flexibilidad".Ha recordado que el único que puede hacer reformas es el Ejecutivo y ha advertido de que si no se abordan los cambios necesarios podríamos "tirarnos once o catorce años en salir de la crisis".Apunta a que la patronal siempre ha colaborado lealmente con todos los Ejecutivos, con independencia de su signo político, y manifiesta que con Rodríguez Zapatero siempre ha mantenido unas "magníficas relaciones".Respecto a los signos de recuperación de Alemania, Francia o Japón, Díaz Ferrán ha explicado que son una buena noticia para las empresas españolas, aunque ha advertido de que no hay que lanzar las campanas al vuelo porque aún queda mucho camino por recorrer para salir de la crisis.En su opinión, España habrá tocado fondo y comenzará a salir de la crisis cuando se deje de destruir empleo, lo que no ocurrirá en los próximos meses.