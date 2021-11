El número de muertos por accidentes laborales cae un 26,2% en los seis primeros meses de 2009

Un total de 400 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los seis primeros meses del año, lo que supone una caída del 26,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior -con 142 víctimas menos-, según datos del Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo.



De esta cantidad, 296 trabajadores perdieron la vida en su puesto de trabajo, un 29% menos que en igual periodo de 2008, en tanto que 104 fallecieron en el trayecto de su casa al trabajo o viceversa -accidentes 'in itinere'-, 21 menos que hasta junio del año pasado.



De los 296 trabajadores que fallecieron en su puesto de trabajo en el primer semestre, 116, el equivalente al 39% del total, murieron a causa de infartos, derrames cerebrales y otras pautologías no traumáticas; 47 fallecieron por culpa de un accidente de tráfico; 41 perdieron la vida al quedar atrapados o aplastados; 34 fallecieron tras chocarse o golpearse contra un objeto inmóvil; 33 por una colisión contra un objeto en movimiento, y 25 por otras causas.

Los hombres concentraron el 94,9% de los accidentes mortales registrados entre enero y junio y las mujeres el 5,1%. Por edades, los trabajadores y trabajadoras de mayor edad concentran el grueso de los siniestros mortales, especialmente a partir de los 40 años.



Junio, un buen mes



En total, hasta junio se registraron 338.944 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 30,6% respecto al número de accidentes registrado en igual periodo de 2008 (488.337 accidentes).



Del conjunto de siniestros, 301.029 accidentes se produjeron en el lugar de trabajo y 37.915 fueron siniestros 'in itinere'. Los primeros descendieron un 31,8% en tasa interanual, mientras que los segundos cayeron un 19,7%.



Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo sumaron 298.127 hasta junio, un 31,8% menos, y los graves alcanzaron los 2.606, un 31,1% menos que en 2008. En el caso de los siniestros 'in itinere', se registraron 37.161 accidentes de carácter leve (-19,7%) y 650 de gravedad (-22,4%).



En cuanto a las enfermedades profesionales, en el periodo enero-junio se registraron 9.189 casos, de los que 5.417 causaron baja en el puesto de trabajo, cifra que representa un descenso del 23,8% respecto al año anterior.



Cataluña lidera la siniestralidad



La mayor parte de los accidentes mortales registrados hasta junio se produjeron en sectores no agrarios. En concreto, los servicios concentraron 133 siniestros en el puesto de trabajo con resultado de muerte, mientras que en la construcción se produjeron 81 fallecimientos y en la industria murieron 52 trabajadores. En la agricultura, por su parte, se produjeron 30 muertes.



Analizando los datos por comunidades autónomas, Cataluña fue la región más castigada, con un total 57.980 accidentes laborales con baja en el puesto de trabajo y 47 fallecidos. Le siguió Andalucía, con 53.640 siniestros y 34 fallecidos, Madrid (48.643 accidentes, 35 muertos) y Comunidad Valenciana (27.777 accidentes, 41 fallecidos).