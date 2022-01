La economía de Estados Unidos frena su caída

El Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos ha caído un 1% en el segundo trimestre del año,, según ha informado el Departamento de Comercio.La mayoría de los analistas esperaba un ritmo de contracción que oscilaba entre el 0,7 y el 1,5%, después de una caída del 5,5% entre enero y marzo. En los dos trimestres anteriores el promedio de caída fue de 5,9%, según los datos oficiales.Sin embargo,, algo que no había ocurrido desde antes de que comenzaron los registros en 1947.Los analistas destacan que en este segundo trimestre del añoen las inversiones empresariales, las exportaciones y los inventarios. Igualmente se ha producido un, lo cual ha contribuido a unos números más optimistas.La Casa Blanca ha reconocido que estas cifras reflejan los "progresos" logrados, aunque ha advertido de que la semana próxima las cifras del paro mostrarán un"Las cifras del PIB muestran que hacemos progresos", ha comentado el, a los periodistas. "Todos sabemos que queda mucho por hacer, en particular para devolver a la gente al trabajo. Creo que es muy probable que cuando nos encontramos la próxima semana para hablar de empleo, tengamos cientos de miles de puestos de trabajo menos", ha señalado."Pero no veremos aumentar el empleo si no vemos que la economía comienza a crecer, y creo que eso demuestra hasta que punto, ha añadido.El propio Obama destacaba este jueves que se ha conseguido ¿detener la caída en picado" de la economía , aunque matizaba que aún queda mucho por hacer para recuperar la normalidad económica y que "los momentos duros aún no han pasado".Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado este mismo jueves que la crisis en Estados Unidosy se ha fortalecido la confianza en la estabilidad económica, aunqueEn su análisis anual de la economía estadounidense, conocido como título IV, el FMI calcula que este añoPara 2009 prevé una tasa de desempleo del 9,3%, que se elevará al 10,1% en 2010, y calcula que la inflación quedará en un -0,3% este año y que el próximo se situará en el 1,4%.El FMI considera que, tras la grave situación de finales del año pasado, "la combinación de uncomenzó a estabilizar la situación financiera y económica".