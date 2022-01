La Fed y Obama ven signos positivos en la economía estadounidense

La Reserva Federal de Estados Unidos ha mencionado por primera vez en su informe de coyuntura indicios de una cierta estabilización de la actividad económica, aunque señala que esta ¿sigue siendo débil¿, mientras que el presidente del país, Barack Obama, cree que puede haber comenzado el "principio del fin" de la recesión económica, según ha afirmado en un encuentro con votantes en Raleigh, Carolina del Norte.



Por parte de la Fed, es el comentario más positivo difundido en estos informes, que se publican en las vísperas de sus reuniones sobre política monetaria ¿la próxima tendrá lugarel 11 y 12 de agosto-. Según los datos recogidos por las filiales estatales de la autoridad monetaria, ¿la actividad económica continúa estando débil en el inicio del verano, pero la mayoría de las filiales regionales han indicado que el ritmo de caída se ha ralentizado desde el último informe [ a mediados de junio] o que la actividad ha comenzado a estabilizarse, aunque sea a un nivel bajo¿.



Cuatro de esas filiales (Las de Nueva York, Cleveland, Kansas City y San Francisco), ¿han informado de signos de estabilización¿. Otras ocho hablan de actividad ¿lenta¿ o ¿débil¿.



Pese a todo, la Fed ha subrayado que ¿el mercado laboral sigue mal, con la mayor parte de los sectores reduciendo sus efectivos manteniéndolos constantes, y el nivel total de empleo sigue bajando¿. También recuerda la grave situación del mercado inmobiliario.



Optimismo



Sin embargo, el presidente Obama se ha apuntado al optimismo y ha señalado en su intervención, encaminada a promover la reforma del sistema sanitario público, que "hemos detenido la caída en picado" de la economía.



"Los mercados suben y el sistema financiero ya no está al borde del colapso. Perdemos empleos a la mitad del ritmo que se registraba cuando llegué al cargo hace seis meses", ha indicado el presidente estadounidense, aunque ha matizado que aún queda mucho por hacer para recuperar la normalidad económica y "los momentos duros aún no han pasado".



En su intervención, Obama ha ennumerado los pasos adoptados en los primeros meses de su mandato para atajar la crisis económica, sin los cuales, es posible que la recesión se hubiera transformado en una "depresión".



Todo ello, ha admitido, ha costado dinero al contribuyente y ha situado el déficit presupuestario en los 1,3 billones de dólares, pero ha sido necesario para detener el deterioro de la economía.



Polémica reforma sanitaria



El alto déficit presupuestario es una de las razones que alegan los críticos de la reforma del sistema sanitario para oponerse a esta iniciativa.



Obama ha querido atajar esas críticas al indicar que, si no se actúa, se doblarán en diez años los costes sanitarios, lo que multiplicará el número de estadounidenses sin cobertura médica y llevará a la quiebra a los gobiernos estatales y federal.



En cambio, ha afirmado que la reforma que promueve "recortará costes, aportará una cobertura de calidad y asequible a los ciudadanos y nos ayudará a mantener nuestros déficit bajo control".



Según el presidente estadounidense, que además del encuentro en Carolina del Norte celebra este miércoles una segunda reunión con votantes para tratar la reforma sanitaria en Virginia, la medida "no tiene que ver con la política, tiene que ver con las vidas de la gente común".