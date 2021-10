Un avión de la compañía norteamericana Southwest Airlines ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en Charleston, Virginia Occidental, tras descubrirse un agujero en el fuselaje.El agujero, de unos 30 centímetros,y ha hecho que se desplegaran las máscaras de oxígeno en el aparato, según informa la CNN Según Marilee McInnis, portavoz de la compañia,del Boeing 737, que viajaba a 30.000 pies cuando se produjo el incidente.El vuelo 2294, con 126 pasajeros y cinco tripulantes a bordo. Uno de los miembros de la tripulación advirtió que en lo alto de la cabina había un agujero del tamaño de un balón de rugby.Aún no se ha podido determinar qué fue lo que causó el accidente pero los hechos están siendo investigados.El avión dañado, según el portavoz del aeropuerto de Charleston, Brian Belcher.Además, todos los 737 de Southwest -un total de 181 aparatos- serán inspeccionados tras el aterrizaje de emergencia aunque la compañía no espera que esta circunstancia cause retrasos.Tras el aterrizaje de emergencia, la compañía fletó otro avión que trasladó a los pasajeros a Baltimore.