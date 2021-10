Deshidratación, calambres, agotamiento y golpes de calor son algunos de los efectos que podemos sufrir si no sabemos cómo prevenir y evitar los peligros del sol El ministerio de Sanidad trata de concienciar a la población con una nueva campaña informativa que tiene el abanico como símbolo y como lema: " Combatir el calor está en tus manos ".Dando ejemplo con abanico en mano y vaso de agua cerca, la ministra de Sanidad y los meteorólogos más conocidos de las televisiones española nos advierten que hay que aprender a protegerse del sol.Beber agua aunque no tengamos sed, hacer comidas ligeras, reducir las actividades físicas en las horas de más calor, proteger también nuestra casa o vestir con prendas claras, son algunos de las recomendaciones que nos hacen desde el ministerio.Además, advierten que hay grupos de población más sensibles al calor como los menores de cuatro años, ancianos, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que realizan su actividad en el exterior. "Son c", explicaba la titular de sanidad, Trinidad Jiménez."El abanico es un gran invento para combatir el calor, muy antiguo y muy bueno, y lo tenemos un poco en deshuso", nos comenta la responsable de la información meteorológica de TVE, Mónica López, quien asegura que la labor de la televisión pública es informar y formar como hacen cada día desde el espacio de El Tiempo "Nosotros lo que intentamos es, todos los días, dar la información de las temperaturas máximas y mínimas en todas las capitales de provincia para el día siguiente, y eso es una cosa que, en televisión, no lo encuentras en ningún canal", señala.También subraya la importancia de concienciar a la población para", y evitar escenas que aún se ven cada día en las ciudades como gente haciendo footing a las a las cuatro de la tarde o paseando a las 12 de la mañana.A las 9:30 de la mañana todos los días de verano podemos recibir en nuestro móvil o en correo electrónico las temperaturas máximas y mínimas de la provincia que escojamos.Para suscribirnos a este servicio, que ya, sólo hay que rellenar un formulario que encontraremos en la página web del ministerio.