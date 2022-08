Patronal y sindicatos rechazan la nueva oferta del Gobierno para firmar la paz social

El Gobierno no ha logrado acercar posturas con sindicatos y patronal en la ampliación de las dotaciones por desempleo y la reducción de las cotizaciones sociales pese a la nueva propuesta que les ha presentado, aunque el encuentro de este lunes sí ha logrado avances en las materias consideradas secundarias, como la prevención de riesgos, el absentismo o la negociación colectiva.



El ejecutivo ha aceptado la petición de CC.OO. y UGT de ampliar la prestación de desempleo a los parados que se les haya acabado en un año por una cantidad de unos 420 euros mensuales, pero lo ha condicionado a la evolución de la actividad económica.



En cuanto a las cotizaciones sociales, el Gobierno podría haber elevado su oferta de reducción de los 0,5 puntos a aproximadamente dos, aún muy lejos de los 3 a 5 que pide la CEOE.



Con esta nueva propuesta, el Ejecutivo pretendía acelerar el cierre del acuerdo antes de las vacaciones de verano, aceptando parte de los postulados de la CEOE y también la petición más reiterada por parte de CC.OO. y UGT, pero al final no ha habido avances. La siguiente reunión tripartita será la que tenga lugar, en principio, el próximo jueves.



Diálogo abierto



Según ha indicado el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, para los sindicatos la propuesta de ampliación de la prestación social siendo "insuficiente", ya que consideran necesario una garantía por parte del Ejecutivo de que esta ayuda durará al menos un año.



Sobre la rebaja de cotizaciones, el secretario de Acción Sindical de UGT ha explicado que el Gobierno tiene intención de negociarlo de forma bilateral con sindicatos y patronal.



"Está todo muy abierto" señaló Ferrer, tras asegurar que el Gobierno ha puesto de manifiesto su intención de escuchar las propuestas de los agentes sociales y adelantar que esta misma semana se celebrará un nuevo encuentro para seguir trabajando.



Por su parte, fuentes de CC.OO. han precisado que el clima del diálogo social ha mejorado a pesar de que los "temas centrales siguen abiertos".



Según las fuentes de CC.OO., en el nuevo texto se ha eliminado la propuesta inicial de rebajar en medio punto las cotizaciones a la Seguridad Social de los empresarios.Ahora donde estaba escrita esa cifra aparece un "pendiente" de próximas negociaciones, precisaron.



En cuanto a la cobertura de los desempleados que han agotado su prestación por paro, se mantiene la propuesta inicial de que dure seis meses, pero se contempla la "hipótesis" de que pueda ampliarse a otros seis, tal y como demandan los sindicatos, recordaron las fuentes.



Desbloqueo



Este nuevo encuentro fue acordado después de la reunión a tres bandas del pasado jueves, en la que el diálogo social quedó desbloqueado y se aparcaron las 'líneas rojas' trazadas por la CEOE.



Así, sobre la mesa no estarán ni una rebaja de 5 puntos de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social ni un nuevo contrato de crisis ('contrato del Siglo XXI') con una indemnización más barata (20 días por año trabajado) como pedía la CEOE.



El Ejecutivo aseguró en las reuniones bilaterales mantenidas con los agentes sociales durante la pasada semana que no aceptará ninguna de las dos propuestas.