. Así lo ha afirmado el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, en la presentación de la, los países más ricos más Rusia, reunidos en Trieste, en Italia.El G-8, que comenzó su reunión dividido sobre la postura frente a la crisis iraní , ha afirmado que no dan "por cerrada la partida" a pesar de que el Consejo de Guardianes iraní haya asegurado este viernes que no hubo fraude en las elecciones presidenciales del pasado 12 de junio mientras que el clérico Khatami ha pedido que se ejecute a los "alborotadores" Este grupo está integrado porFrattini ha expresado la "solidaridad" de estos países con "las familias y las víctimas de la violencia en Irán". Ha subrayado que "el valor de la vida humana está por encima de todo", en una conferencia de prensa acompañado de sus homólogos.de Irán, el ministro de Exteriores italiano ha subrayado que la declaración del G-8 "rechaza" la violencia postelectoral e intiva a, en particular "la libertad de expresión".El G-8 no acepta "ni la violencia, ni la represión, ni la expulsión de periodistas", ha añadido.Frattini ha indicado que el asunto nuclear de irán es igualmente "el centro de las preocupaciones" de los ministros del G-8 y ha subrayado la importancia del diálogo sobre este tema."La violencia que hemos visto en los últimos diez días, las personas muertas y las cargas son deplorables", ha declarado por su parte el ministro británico de Exteriores, David Miliband., ha añadido.Las manifestaciones han dejado un total de 20 muertos, de los que ocho pertenecerían a la milicia islámica Basiji, según la televisión pública iraní.