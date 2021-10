El ministro español de Justicia,ha considerado este miércoles en Rabat "una noticia muy importante" para ambos países laexistentes desde 1997.Con el dese recoge la posibilidad de que la autoridad interesada indique las formalidades y procedimientos que deben seguirse en el cumplimiento de lo solicitado dentro de esa cooperación, y se incluye, entre otras novedades,Tal y como ha explicado Caamaño, "hemos precisado claramente que dentro del concepto de delitos políticos nunca haya lo que nosotros consideramos que es siempre un atentado terrorista. Eso supondría que no se podría denegar la extradición invocando que no es un delito terrorista sino uno político".Según el Ministerio de Justicia, también incorpora la posibilidad delpara la práctica de diligencias de instrucción en una investigación abierta, y aborda formas de asistencia antes no contempladas, como las entregas vigiladas, en relación con delitos que puedan dar lugar a la extradición."Se dan saltos en la colaboración muy importantes, por ejemploy una serie de medidas que podrán acordar sus jueces y nuestros jueces conjuntamente y que tienen por objeto luchar contra el crimen organizado",ha detallado el ministro a la prensa.Por su parte, elrenueva el firmado entrey recoge laen caso de que el Estado requiriente no aporte garantías suficientes de que ambas penas no se van a ejecutar."Nos parece que un país como el nuestro, que condena la pena de muerte, no debe mantener convenios con países que la mantengan o que tengan cadenas perpetuas en el sentido fuerte de la expresión, es decir, no revisables durante el tiempo y prorrogables sine die", ha afirmado Caamaño.Ha destacado además la, y ha confiado por ello en que la comisión rogatoria que iniciará el próximo 29 de junio en Rabat el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para interrogar a Mohamed Belhadj -huido desde los atentados del 11-M y encarcelado ahora en ese país- va a funcionar "muy bien".El ministro español se ha reunido con su homólogo, Abdelwahed Radi, y durante su estancia en la capital marroquí ha acudido a la presentación de la Red Marroquí de Cooperación Jurídica Internacional (RMCJI) y ha inaugurado una exposición sobre menores vulnerables y un sistema de videoconferencia en la Corte de Apelación de Rabat.Esas dos últimas actividades se enmarcan dentro delde la administración judicial de Marruecos, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).