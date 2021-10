Miles de agricultores europeos piden en Luxemburgo medidas comunitarias contra la crisis

Miles de productores europeos, entre ellos cientos de españoles, se han manifestado este lunes en Luxemburgo para pedir a los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) medidas inmediatas y un plan contra la situación de crisis económica en el sector, sobre todo por los bajos precios.



Entre 4.000 y 5.000 personas de los 27 países con 200 tractores han participado en la movilización, según los convocantes.



La Policía no ha dado aún cifras definitivas sobre la manifestación, que en estos momentos está frente al edificio donde se reúne el Consejo de ministros de Agricultura de la UE; esta mañana calculaban que podría superar las 3.000 personas.



Presión de los supermercados



Los agricultores y ganaderos han protestado por la grave crisis que viven sectores como el lácteo, del aceite de oliva, la carne de porcino ó las frutas y hortalizas.



Denuncian especialmente la "presión" que sufren por parte de los supermercados y de las cadenas de distribución y critican que están recibiendo precios en origen similares a los de hace 20 ó 30 años.



Por ello, piden medidas inmediatas y un plan de recuperación que iguale a las actuaciones que la UE ha emprendido para "salvar" a los bancos o al sector automovilístico.



500 españoles



En la manifestación han participado productores de los 27 países, entre ellos unos 500 de organizaciones españolas (Asaja, Coag y Upa), de la mayor parte de las comunidades autónomas.



Asaja ha cifrado su participación en 260 personas, UPA en 200 y COAG en cien.



Según estas organizaciones han asistido agricultores de Andalucía -los más numerosos-, Castilla-la Mancha, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Asturias, Galicia, Aragón y Cataluña.



"Crisis sin precedentes"



El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha manifestado que el Consejo de ministros de la UE "debe arreglar el presente con más presupuesto para el sector agrario" y con más medidas para proteger al sector frente a los "abusos" en los precios.



Barato ha señalado que la crisis actual de la agricultura no tiene precedentes y que los precios que percibe el productor están en los niveles de hace 20 ó 25 años.



Ha reclamado a la UE y al Gobierno español leyes para controlar los márgenes comerciales.



El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, se ha referido a la situación en el mercado lácteo "donde ni siquiera los productores pueden vender su producto", porque no se lo aceptan las lecherías.



Ramos ha afirmado que hoy en día el consumidor paga por una pieza de fruta "diez veces más que lo que recibe el agricultor" y así "no hay futuro para las explotaciones agrarias, ni para los 7.000 municipios rurales españoles" pues los jóvenes no quieren el campo.



Por su parte, el responsable de relaciones internacionales de COAG, Rafael Hernández, ha defendido la necesidad de mantener los intereses europeos frente a las importaciones, como ocurre en el caso de las frutas y hortalizas, incluso del plátano.