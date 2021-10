Tras el éxito del PP el pasado 7-J, el 'caso Gürtel' regresa al primer plano de la actualidad y amenaza con ensombrecer la victoria en las europeas de la formación que preside Mariano Rajoy.Esta misma semana se espera que el caso llegue al Tribunal Supremo desde el Tribunal Superior de Justicia de MadridPara ello, el instructor del 'caso Gürtel' en el TSJ madrileño, Antonio Pedreira, ha trabajado contrareloj para trasladar su informe al Alto Tribunal,que se les imputan al tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y al diputado popular Jesús Merino.Todo indica que el informe del instructor respaldará las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, quey a quienes atribuye un delito de cohecho y otro contra la Hacienda Pública.Anticorrupción se basa en un informe de la Agencia Tributaria sobre los ingresos de ambos en relación con los pagos que figuran en la 'caja B' de la trama corrupta.En el escrito que Antonio Pedreira elevará al Supremo, previsiblemente este lunes, pedirá al Alto Tribunal que determine quién es competente para quedarse con la causa, ya que tanto Merino como Bárcenas son aforados nacionales.Tras consultar con la Fiscalía,separada, con el fin de investigar en exclusiva los presuntos delitos cometidos por Luis Bárcenas y Jesús Merino.Mientras, los dirigentes del Partido Popular siguen mostrando su apoyo público a los imputados y culpan al Partido Socialista de la suerte que están corriendo los dirigentes implicados.Este domingo, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha referido a la trama y ha insistido en que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar, porque ha sido candidato del PSOE y diputado de ese grupo político".Rajoy ha asegurado que Garzón "por propia prudencia no debería meterse en estos asuntos", a la vez que ha vuelto a confiar en la inocencia del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps -también implicado en la trama-, quien no cree que "se vaya a vender por unos trajes".También el vicesecretario de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, ha sacado la cara por Luis Bárcenas."Creemos en Luis Bárcenas porque es nuestro compañero de partido yy no tenemos nada que nos lleve a pensar otra cosa", ha señalado Pons en unas declaraciones a la Cadena Cope.También ha relacionado la posición de la Fiscalía respecto a Bárcenas con el "mal perder del PSOE" en las europeas.Según la tesis de González Pons, Anticorrupción ha cambiado su posición y ahora ve indicios de delito en Bárcenas despúes de que el PP le haya "ganado unas elecciones al Gobierno"."Si no hay elementos nuevos,, María Teresa, Rubalcaba y toda la plantilla del Gobierno", ha indicado.El responsable de Comunicación del PP ha vuelto a pedir que se levante el secreto de sumario del 'caso Gürtel', que está siendo "el más manoseado de la historia".El PSOE no ha tardado en responder a estas manifestaciones. Lo ha hecho a través del secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernado, para quien es "un escándalo que para defender la inocencia del tesorero del PP Luis Bárcenas, González Pons sea capaz de acusar de prevaricación a jueces y fiscales".La ¿inconsistencia intelectual de los argumentos de Pons para defender a Bárcenas es alarmante¿, ha concluido Hernando, ¿porque demuestra una extraordinaria ignorancia del estado de derecho y es impropia del portavoz del principal partido de la oposición¿.