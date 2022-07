Cañizares pide perdón en su despedida por los errores que haya cometido

El cardenal Antonio Cañizares se ha despedido este jueves en la misa del Corpus Christi de los sacerdotes de la diócesis de Toledo y de las principales autoridades de Castilla-La Mancha, y ha pedido perdón a los fieles por los errores que haya podido cometer en el pasado.



"Os llevo a todos tan dentro de mi corazón que es para mí un desgarrón el dejaros, aunque no os dejo", ha dicho Cañizares, prefecto de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que se despide estos días de la diócesis de Toledo con motivo de las fiestas del Corpus antes de ser sustituido por Braulio Rodríguez, que tomará posesión el 21 de junio.



Cañizares se vio inmerso en una polémica por sus declaraciones sobre el aborto y la pederastia.



A la misa de este jueves han asistido decenas de sacerdotes de la diócesis, media docena de obispos y las principales autoridades de la comunidad, entre ellas el presidente regional, José María Barreda; el alcalde de la ciudad, Emiliano García-Page; el delegado del Gobierno central, Máximo Díaz-Cano, y el presidente de las Cortes, Francisco Pardo.



Asimismo, han estado presentes en la Catedral Primada la presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación, María Dolores Cospedal, y el cabeza de lista de este partido en las últimas elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja.



El cardenal, que ha terminado la homilía entre aplausos, ha dado las gracias a todos por estos años "muy intensos y gozosos, en los que tampoco ha faltado la cruz" y ha pedido perdón por todo lo que le tenga que ser perdonado, "que sin duda será mucho".



"Siempre estaremos unidos", ha reiterado en su mensaje Cañizares, que ha expresado: "a todos os he querido y os quiero entrañablemente, como amigos, como hermanos, a todos me gustaría abrazarme".



Al comienzo de la ceremonia, el cardenal ha recibido de manos del obispo auxiliar de Toledo, Carmelo Borobia, una mitra, "símbolo del desposorio del obispo con su diócesis", mientras que Cañizares ha devuelto a la Catedral el báculo que le fue regalado el año pasado. "Lo entrego como manifiesto de mi amor inquebrantable a esta diócesis de Toledo", ha dicho.