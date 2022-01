Sólo 70 de los 400 alumnos del instituto Isaac Albéniz de Leganés han acudido esta mañana a clase, después de que el centro permaneciese ayer cerrado tras el brote de gripe A detectado.La mayoría de los alumnos, tras comprobar la baja asistencia a las aulas -tanto de profesores como de alumnos-, han decidido abandonar el centro.", indicó una estudiante. ", por lo que supongo que hasta el viernes no vendrá nadie", declaró otra joven, Eva P., alumna del instituto.Otro grupo de estudiantes se mostró indignado con la situación. "Sanidad cerró ayer el instituto para cerrarnos la boca", manifestó L.G., alumno de tercero de la ESO, cuya madre, Irma Gallardo, calificó de "delicada la situación" a la vez que cuestionaba poruqué se puso en cuarenta el cuartel de Hoyo de Manzanares ante un brote y no se hace lo mismo con los centros educativos.Nelson Barrio, de 18 años, ha ido este miércoles a clase para hacer un examen de matemáticas, pero tras realizar la prueba, dice que volverá a casa, donde, su hermano, afectado por el virus, ya no tiene fiebre pero si sufre una tos intensa.A pesar de ello, esta mañana"No quiero ser la alumna dieciséis contagiada", se lamentó M.C., de 16 años, junto al aparcamiento del instituto donde la mitad de las plazas de los profesores permanecían vacías.Por su parte, Pepa O., una de las madres con un hijo en el Isaac Albéniz y otra niña en el colegio Pío Baroja restó importancia al brote porque "los síntomas son muy leves" y denunció el "acoso en el trabajo que están sufriendo algunos padres por llevar a los niños al instituto".El otro colegio que cerró también un día, el 'Pío Baroja', también a reabierto sus puertas. En este centro escolar, la asistencia ha sido mayor aunque, según los padres, también han faltado bastantes alumnos.Algunos padres han optado por llevarse a sus hijos otra vez a casa, como es el caso de. A.García, quien afirmó hoy que su hijo regresará a casa porque "siguen sin información".Otra madre, Olga Castillo aseguró que debido a la poca asistencia de alumnos de 2 de Primaria y de profesores se han unido varias clases. "No sé que clase van a dar, les tendrán entretenidos", indicóSanidad decidió retomar la normalidad en ambos centros educativos ante la "", como ya informó en la tarde de ayer a los padres. Un total de 15 niños de tres centros educativos de la Comunidad de Madrid se encuentran afectados por el virus de la gripe A, mientras que otros 37 permanecen en estudio, según ha informado el Ministerio de Sanidad y Política Social.Locomotora del distrito madrileño de Fuencarral, en Madrid capital. En este centro hay otros seis casos que permanecen en estudio y la Consejería de Sanidad madrileñainfantil hasta el próximo lunes, a pesar de que el Ministerio ha recomendado que no se tome este tipo de medida