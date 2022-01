En un vídeo difundido por la cadena qatarí Al Yazira, el líder de Al Qaeda,, da la 'bienvenida' al presidente de Estados Unidos,, y le acusa de seguir "la misma política hostil" que su predecesor hacia los países musulmanes.Obama ha llegado a primera hora de la tarde a Riad, en la primera etapa de una gira por Oriente Próximo y Europa, en la que este jueves pronunciará en El Cairo un discurso dirigido al mundo musulmán.En la cinta Bin Laden afirma que "la política de Obama y de Bushcontra América". El líder terrorista avisa a los estadounidenses de que "deben prepararse para sufrir las consecuencias de la política exterior" norteamericana.El líder terrorista ha puesto como ejemplo la ofensiva del Ejército paquistaní contra los talibanes en el valle de Swat y ha precisado que "el número de semillas equivale al de todos los que han sufrido y".Bin Laden ha señalado que "el pueblo americano debe prepararse para recoger los frutos que han sembrado los dirigentes de la Casa Blanca durante los".El avión Air Force 1, la aeronave que transporta a los presidentes de Estados Unidos en sus viajes, ha aterrizado en el aeropuerto internacional de la capital de Arabia Saudí a las 13.22 hora española.El, ha restado importancia a las críticas del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, contra el presidente Barack Obama, al asegurar que "no es sorprendente que le quiera robar atención".El portavoz ha realizado estas declaraciones en Riad mientras Obama continuaba su reunión con el, con el que ha dialogado acerca de asuntos como el proceso de paz de Oriente Medio en el comienzo de una gira por la zona.Según Gibbs, que ha indicado que los servicios de inteligencia estadounidenses aún no han podido estudiar de modo exhaustivo el mensaje, "no es sorprendente que Al Qaeda quiera robar atención a los esfuerzos del presidente Obama en busca de un diálogo con el mundo musulmán".Obama tiene previsto pronunciar este jueves unen el que propondrá vías para una mejor colaboración entre Estados Unidos y el mundo musulmán y abordará las áreas en las que considera que ha habido dificultades, como el conflicto israelí-palestino, Irán o Irak.