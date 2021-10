Gabilondo: "Sin los maestros, las familias y los estudiantes no habrá pacto por la educación"

Ángel Gabilondo, ministro de Educación, ha hecho un llamamiento a "profesores, familias y estudiantes" en el gran pacto de Estado por la Educación, ya que sin ellas "no habría nada que hacer". Además, ha denunciado la "falta de contunuidad de las políticas educativas" en España.



"A veces la educación se esgrime como un arma política. Ya está bien de no dar el reconocimeinto que se merecen los maestros y de desanimar a los estudiantes", ha afirmado Gabilondo en una entrevista en el programa de Radio Nacional 'En Días como Hoy'.



"Un pacto de Estado es una suma de consensos, no una declaración ni una foto final. Yo no busco una foto final", ha defendido el responsable de Educación, quien ha reconocido "no ser un profesional de la política. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque sí soy alguien que ama y cree en la política en mayúsuculas".



Gabilondo también se ha referido a la nueva política de becas que ha iniciado el Ejecutivo de Zapatero, y en la que se incluye un novedoso paquete de ayudas a los estudiantes, que espera ser aprobado este próximo viernes en Consejo de Ministros, y en el que se incluyen becas de 1.350 euros al mes que frenen el abandono escolar.



"Cuando hablamos de calidad en la educación, no podemos excluir la equidad", ha dicho, al tiempo que ha sostenido que "la sociedad debe exigir un esfuerzo en los Presupuestos Generales del Estado" que sostenga la "política social más importante que existe: la educación".