El, condenado por las identificaciones erróneas del Yak-42, y losiniciarán este martes, cuando se cumplen justo seis años del accidente aéreo en la que murieron 62 militares españoles, losde la Audiencia Nacional.El primero, porque deciende que es inocente y los segundos, por "prudencia", a la espera de que decidan en una asamblea qué harán finalmente. Pero esta es también una jornada para recordar a los que ya no están. Los familiares han rendido homenaje a los fallecidos en un acto en Zaragoza, donde han "exigido saber la "verdad" Navarro fue condenado hace una semana por la Audiencia Nacional a tres años de cárcel por delito de falsedad documental por haberel 26 de mayo de 2003.El tribunal, presidido por Javier Gómez Bermúdez, le condenó también a dos años de inhabilitación y multa de 1.800 euros. Además, le impuso el pago de una indemnización de 10.000 euros para cada una de las familias de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.A lo largo de la jornada la representación legal del general Navarro presentará ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que enjuició los hechos el pasado mes de abril, elque posteriormente presentará ante el Tribunal Supremo.Los dos oficiales médicos que trabajaron en la comisión como subordinados de Navarro, José Ramírez y Miguel Sáez, fueron condenados como cómplices a una pena de un año y medio de cárcel cada uno y sancionados con un año de inhabilitación. Además, deberán abonar una multa de 900 euros cada uno.El anuncio de recurso también será presentado este martes por la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY), que ejercerá esta posibilidad "por prudencia", según ha explicado el abogado Leopoldo Gay.El letrado ha explicado queque este colectivo tiene previsto celebrar en las próximas semanas.En este primer trámite previo a la presentación del recurso ante el alto tribunal, la representación legal del principal colectivo de víctimas alegará "disconformidad con la sentencia en cuestiones de fondo y de forma".Entre los aspectos que se citarán está ladeterminadas pruebas, como losdel ex presidente del Gobierno José María, del ex ministro de Defensa Federicoy de su 'número tres', Jaime Jiménez-Ugarte.La Fiscalía de la Audiencia Nacional y otros colectivos de víctimas como el representado por el letrado Leopoldo Torres rechazaron la posibilidad de recurrir la sentencia al darse por satisfechos con su contenido, según explicaron fuentes del Ministerio Público y de la acusación particular.