Los candidatos 'pasan' de Europa en el cara a cara para enzarzarse en las polémicas nacionales

"No está en juego el Gobierno de España", concluía su primera intervención en el cara a cara de las elecciones europeas el candidato socialista Juan Fernando Aguilar sin saber que, en los sesenta minutos siguientes él y su rival, Jaime Mayor Oreja, iban a actuar precisamente como si lo estuviese.



"Son las primeras elecciones que vivimos en la crisis", avanzaba antes el candidato del PP la línea principal de su argumentación, que era identificar al gobierno socialista como el principal responsable de la actual situación económica.



Para ello, ha confrontado de dos datos: el gobierno del PP creó cinco millones de empleos; con el PSOE hay cuatro millones de parados. "Ustedes infartaron la economía porque no supieron hacer las reformas a tiempo", ha recalcado.



Por su parte, el panorama que ha dibujado el candidato socialista es el de la defensa de la protección social y la acusación a los populares de no ofrecer ninguna solución contra la crisis y de "fomentar la angustia de la gente" para llegar a La Moncloa.



Más aún, López Aguilar ha acusado directamente al PP de desear una huelga general, en un constante toma y daca sobre las polémicas que salpican la actualidad política nacional, desde el nuevo modelo económico a la ley del aborto y el modelo lingüístico en la educación.



Altavoces de sus líderes



Por ejemplo, en la crisis económica, los candidatos han reproducido los argumentos de sus líderes en el debate sobre el Estado de la Nación. Para López Aguilar, el PP fue el responsable de crear la burbuja inmobiliaria y hay que construir un nuevo modelo productivo basado en la fórmula de "más ordenadores y menos cemento".



En la misma línea, Mayor Oreja ha hablado, como Rajoy, de "las tres grandes mentiras de Rodríguez Zapatero", refiriéndose a la negación de la crisis, su gestión y la respuesta a la misma con las últimas medidas tomadas.



Más allá de eso, el empleo ha sido el leit motiv del candidato del PP para rechazar los avances sociales logrados en España a juicio de López Aguilar y plantear la crisis económica en España como algo específico dentro de la crisis mundial.



"¿Usted cree que se puede ser líder en alguna política si somos campeones en desempleo?", ha terminado inquiriendo a López Aguilar, que ha defendido medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, la Ley de Dependencia o la del matrimonio homosexual como ejemplos de liderazgo del socialismo español en medidas sociales europeas.



Palabras gruesas



Todas medidas tomadas en el Congreso de los Diputados, al igual que otras nuevas que han desatado algunos de los momentos más agrios del debate. La cuestión de la reforma de la ley del aborto ha servido a Mayor Oreja para trazar un panorama sombrío de división a través de "una falsa creación de supuestos derechos".



Además, el candidato del PP ha hablado de "un déficit de nación" en España, poniendo como ejemplo la situación del castellano en la escuela en algunas comunidades donde, a su juicio, está "prohibido".



Era el tercer capítulo, dedicado a derechos y libertades, donde López Aguilar también ha sacado su trazo más grueso para insinuar que Mayor Oreja maniobró para que el Parlamento europeo "no condenase la dictadura franquista".



"Nuestra visión es regular la economía al servicio de la sociedad pero dejar que cada persona haga con su vida lo que quiera", ha resumido el candidato socialista, que ha acusado a Mayor Oreja de votar "sistemáticamente" contra las libertades de los europeos desde su escaño en la eurocámara.



De esta forma terminaban los tres primeros bloques del debate, dedicados a economía, políticas sociales y derechos y libertades, en los que han pasado desapercibidos las iniciativas que en el Parlamento europeo se han presentado respecto a estos temas, desde la regulación financiera y la lucha contra los paraísos fiscales hasta la jornada laboral de 65 horas y la directiva de retorno de inmigrantes.



Europa, en el retrovisor



Sin embargo, el último bloque, dedicado precisamente al papel de Europa, ha sido el más significativo respecto a la perspectiva que tanto Mayor Oreja y López Aguilar han adoptado en el cara a cara.



"Los españoles tenemos que estar en el puente de mando de la dirección europea", ha defendido Mayor Oreja, para a continuación advertir que "el socialismo europeo es la fotografía de la crisis".



Entonces, López Aguilar le ha reprochado irónicamente que hable por primera vez de Europa para meterse con los socialistas...y a continuación recordarle que en España el PSOE gana las elecciones al PP, en el último quiebro a la actualidad europea dentro del debate.



"Tienen que escoger, tienen que elegir al candidato quien les haya convencido más", finalizaba su intervención Mayor Oreja, seguro de la victoria, aunque sin concretar a quién se refería: a él y López Aguilar o a Rajoy y Zapatero.