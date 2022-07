Los candidatos 'pasan' de Europa para enzarzarse en las polémicas nacionales

que enfrentan a los dos grandes partidos. Ni siquiera en el último bloque, dedicado exclusivamente a Europa, se ha evitado esa confrontación al hablar de la votación del Parlamento europeo en favor del proceso de paz. En estos asuntos se ha visto bastante más cómodo a Mayor Oreja que, con el discurso bien aprendido, ha sabido llevar el debate a su terreno.en el que intervendrán también los candidatos de Europa de los Pueblos, IU y Coalición por Europa.se despide diciendo que el 7-J nos jugamos el futuro. "Esa Europa mejor está al alcande del voto y por eso pido el voto para el PSOE, para salir mejores de la crisis", finaliza.se despide hablando de la crisis, de nuevo. "Tienen que escoger, tienen que elegir, quien haya convencido más debe ser el candidato", termina con seguridad en la victoria y pide el voto para el PP.Último minuto del, que pide una Europa fuerte para superar probables conflictos sociales. "Necesitamos prestigiar a la UE con problemas reales, no debates sobre continentes europeos, sino sobre contenidos", son sus últimas palabras sobre el tema. "Vamos a salir de ésta y España no va a salir sola", le dice, que culmina pidiendo unir esfuerzos en la presidencia española de la UE.acusa a los socialistas de llevar el debate sobre la tregua de ETA para dividir a los europeos. Aguilar dice que la votación del PP demuestra que se dedica a enredar contra los intereses de España."Encuentro realmente divertido que usted que lleva todo el debate hablando de España hable de Europa para hablar del Partido Socialista Europeo", le responde. "El socialismo europeo es la fotografía de la crisis", detalla el candidato del PP, que dice que los que van a liderar la lucha contra la crisis son los miembros del Partido Popular Europeo. "La solución de la UE está en los líderes del PPE y eso es la realidad", concluye.le responde López Aguilar, que acusa al PP de debilitar a la UE desde dentro. "España está en el corazón de UE", subraya el candidato socialista, que recuerda la Alianza de Civilizaciones de Zapatero."Los españoles tenemos que estar en el puente de mando de la dirección europea", defiende el candidato del PP, que habla de la defensa de los derechos de los agricultores en la UE.El aborto termina de nuevo siendo el tema del bloque de derechos y libertades, con una ligera mención a la legislación europea. Este bloque ha planteado la distancia ideológica entre ambos candidatos, con un Mayor Ordeja con. López Aguilar defiende la libertad de elegir y los derechos, pero termina hablando de los temas a los que le lleva mayor.le responde con inmigración y Mayor Oreja le acusa de hablar de todo. De nuevo saca la crisis de nación y acusa a Zapatero de dividir con los valores como arma arrojadiza. López Aguilar le responde que tiene dificultad para entender los derechos y lbibertades. "pero dejar que cada persona pueda hacer con su vida lo que quiera", le subraya.en la escuela y le saca a López Aguilar sus votaciones en ese sentido. Además, habla de la Ley del Aborto y de "una falsa creación de supuestos derechos". La autorización de menores a abortar sin el conocimiento de sus padres y la píldora al día después centran el discurso de libertades de Mayor.López Aguilar le dice que esas palabras son una demostración de una visión conservadora. "Esas lenguas no son inconveniente con el que usted tiene qe bregar,", le replica. El candidato socialista habla de la colaboración en materia de seguridad y justicia. "Cuando hablan de seguridad asustan a la gente, pero hacen poco para defenderla", asegura.le responde que él contribuyó a construir la democracia desde el País Vasco con UCD. "Quizá usted estaba aprendiendo a tocar la guitarra", le susurra irónico. Vuelve el candidato del PP con el discurso nacional y habla de una crisis "de nación". Mayor habla de visión nacional, "y el español está amenazado en algunas comunidades". Le reta a decir qué opina de que el español esté "prohibido" en algunas comunidades.El socialista saca el historial a Mayor Oreja de votaciones contra los derechos. "Usted ha votado poco en el Parlamento europeo y cuando lo ha hecho ha sido en contra de la extensión de los derechos y libertades", añade.Vuelve el debate con el tercer bloque, los derechos y libertades como europeos. Para abrir el bloque, cada candidato tiene dos minutos y medio. López Aguilar comienza hablando de los inmigrantes, de reconocer sus derechos y obligaciones. "Es un hecho de que usted en el Parlamento europeo maniobró para que no condenase la dictadura franquista", le acusaAhora los dos candidatos esperan en solitario a que comience el segundo asalto.En el primero, con el debate centrado en la crisis y la política nacional,que no ha sabido llevar el debate al terreno europeo y se ha centrado en defender la gestión del gobierno del PSOE.Los asesores de ambos candidatos se han lanzado al plató en cuanto se ha producido la pausa.mientras tanto al candidato socialista como al del PP le retocaban el maquillaje.Unos minutos de descanso antes de empezar el tercer bloque, el de derechos y libertades. El primer bloque, mientras que los asuntos que marcan la polémica económica y social en Europa como la directiva de servicios, la de retorno de inmigrantes o la jornada laboral de 65 horas han pasado desapercibidos.Llegamos a la mitad del debate con López Aguilar reinvindicando un modelo distinto de hacer frente a la crisis.Dice que la imagen de España en Europa es la de una España líder y social. Mayor Oreja le responde: "¿Usted cree que se puede ser líder en alguna política si somos campeones del desempleo?". "El resultado es el resultado: España está en la periferia de las políticas sociales en la Unión Europea", concluye.. Vuelve a comparar los balances del PP y el PSOE en el Gobierno y dice que no aumentaron las becas como dijo el PSOE.Vuelve a acusar al PP de querer abaratar el despido y recuerda que el Gobierno va a proteger a los trabajadores.Otro tema social que sale:Mayor dice que España es el país que tiene más inmigrantes en porcentaje de la UE. "Nos parece que España aporta desorden en materia de inmigración", acusa el líder del PP.y que "infartaron" la economía española. El candidato del PP habla de la familia y López Aguilar se ríe. "La familia es la mejor institución" y acusa al PSOE de devaluar el concepto de familia.asegura que una política social es la suma de empleo y educación. "Con el gobierno socialista la suma de los dos es igual a un suspenso",. "Europa es un modelo de protección social", le responde López Aguilar, que acusa a Mayor de que le duele que los trabajadores no le echan la culpa de perder su trabajo al Gobierno. "Ahora ningún paso atrás en protección social",. Mira de reojo a su guión mientras defiende que en Europa los socialistas harán lo mismo que aquí: "más ordenadores y menos cemento y menos ladrillo", parafrasea a Zapatero. Y. El bloque económico se ha cerrado con un diálogo de sordos cortado por Ana Blanco respetando los tiempos pactados por los partidos. Conclusión: el PP considera que la crisis económica tiene un componente nacional y que el culpable es Zapatero por no hacer reformas. López Aguilar, que es una crisis internacional y que los populares no proponen nada porque quieren una reforma laboral..El Gobierno del PP se dió cuenta de la crisis al final de su mandato, asegura Mayor. López le acusa de querer que haya una huelga general. El candidato del PP vuelve a las cifras del paro:concluye Mayor.Como en el debate del Estado de la Nación se discute sobre la crisis, si es española o internacional, si los socialistas mintieron o el PP quiere una reforma laboral para abaratar el despido. Empiezan las réplicas y las contrarréplicas. López Aguilar saca un dossier de FAES, Mayor Oreja saca los cuatro millones de parados. "¿No creerá que nosotros los creamos?", le diceresponde al socialista sacando un gráfico sobre la caída del PIB, volviendo a hablar de engaño. Ana Blanco también le corta, al igual que a López Aguilar.Recuerda que el PP llegó al Gobierno y creó empleo reduciendo el déficit. "Ya estamos acostumbrados a que nos digan la misma historia", se queja. "Ustedes infartaron la economía porque no supieron hacer las reformas a tiempo", dice Mayor. Las palabras claves de Mayor Oreja son mentira y demagogia, las acusaciones que más repite contra los socialistas.vuelve al modelo productivo e insiste en que el PP no propone nada. Acusa al PP de negarse en Europa a regular los mercados financieros y luchar contra los paraísos fiscales. Denuncia que los populares quieren abaratar el despido y mermar las prestaciones sociales. "Las recetas más a", repite un lema del PSOE.le pide que no haga demagogia. Habla "de las tres grandes mentiras de Rodríguez Zapatero", en la línea de Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación. "Son palabras huecas, la realidad es la que es y en España tenemos esa crisis singular", le replica sobre la promesa del PSOE de buscar un nuevo modelo productivo.El candidato socialista empieza el bloque económico hablando de la crisis, de reestablecer el crédito y la confianza. "No se va a construir el futuro en una burbuja de Fomento", denuncia. Acusa al PP de no proponer nada de futuro. "Ninguna propuesta hemos escuchado del PP", añade."En la respuesta está la diferencia", matiza, que contrapone la respuesta conservadora y liberal a la socialista. Defiende la respuesta de los poderes públicos para proteger y para apostar por una economía sostenible. "Los trabajadores no han causado esta crisis y por lo tanto no pueden pagarlo", subraya. Recuerda a Obama, en la línea de su campaña. "No está en juego el gobierno de España", termina su intervención el socialista.sentencia, que dice que hay que escoger entre los que "cuando gobiernan han creado 4 millones de parados y quienes cuando hemos gobernado hemos creado 5 millones de empleos". Comienza fuerte Mayor, contrapone quienes apuestan por el derecho a la vida con los que defienden al aborto.Comienza el debate. Ana Blanco, desde los estudios Buñuel, presenta el primer debate de las elecciones europeas. Desde un atril separado de la mesa donde están los candidatos, la presentadora de TVE explica que por sorteo comienza hablando.Ana Blanco con Mayor Oreja y López Aguilar posan para los fotógrafos delante del plató. López Aguilar opta por la corbata azul y Mayor Oreja por una rosada. Sus camisas tiene también tono azulado y rosado, respectivamente. Tras este acto protocolario, todo está listo para que empiece el debate. Ambos están sentados en sus respectivos asientos ymientras les colocan los micrófonos.Rajoy ha aprovechado su visita a Andalucía para criticar el anuncio que hizo el pasado domingo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que aseguró que el nuevo modelo de economía sostenible empezará a aplicarse en Andalucía . Según Rajoy,porque "ha llevado a España y a Andalucía a una situación de paro insostenible".Un cristal de la mesa del debate está dando un pequeño quebradero de cabeza a última hora. Los operarios se esfuerzan ahora por arreglarlo mientras ambos candidatos se preparan para darse el primer apretón de manos. Por su parte, el líder del PP, Mariano, donde ha dado un mitin esta tarde. El presidenteen su agenda.Los dos candidatos estarán sentados cara a cara en una mesa central, mientras que la moderadora, Ana Blanco, permanecerá de pie en un atril en frente.para llevar la señal hasta los hogares de los espectadores, que además de en La 1 podrán seguirlo por RNE y la página web de RTVE.es, que permitirá también a los usuarios comentar en directo el cara a cara a través de Facebook Ambos candidatos han expresado su deseo de que este debate sirva para clarificar el voto a los indecisos. Sin embargo, el hecho de que tanto Zapatero como Rajoy hayan creado una caravana paralela para movilizar a su electorado en clave nacional hace que. En ese sentido, este debate es el 'momento de gloria' mediático de ambos y la cita según la cual buena parte del electorado los juzgará más allá de los líderes nacionales.Dentro de sesenta minutos,. Las áreas a tratar serán, por este orden, economía, política social, derechos y libertades y Europa en el mundo. El bloque económico debe ser el que más en aprietos ponga al candidato socialista por la crisis, mientras que las políticas sociales es un campo en el que, quizá, el número 1 del PSOE el 7-J se sentirá más cómodo.. El candidato del PP cuenta con la ventaja de la experiencia, ya que hace cinco años. Entonces, los temas de política nacional que marcaron el debate fueron, invariablemente, los atentados del 11-M y el legado del presidente Aznar. Ahora, la crisis económica y la gestión del gobierno colocan en peor posición de partida al candidato socialista que, eso sí, se mueve con soltura delante de las cámaras.Llega López Aguilar, tal y como estaba previsto, diez minutos después que su rival. Está comprobando que todo está correcto en el plató mientras el jefe de informativos de TVE, Fran Llorente, le explica cómo transcurrirá el debate.Acaba de llegar a los estudios Buñuel el candidato del PP, Jaime Mayor Oreja. Él es el que abrirá el debate, y lo hará hablando de economía. Sentado en su mesa,. Los dos partidos han supervisado al milímetro tanto los tiempos como los temas y los aspectos más insospechados del escenario. Por parte del PSOE está presente Miguel Ángel Sacaluga, aunque el candidato