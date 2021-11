El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha anunciado que "casi todas" las Comunidades Autónomas (CCAA), con la, ya se han adherido al Plan 2000E de ayudas directas a la compra de automóviles Sebastián, que se ha reunido este lunes con las CCAA para tratar de coordinar las condiciones de este plan sin romper el principio de mercado único, ha añadido que, pero espera que a lo largo de la semana se una a las mismas.Sobre la posición contraria de Madrid y La Rioja al Plan 2000E, el titular de Industria dijo que en la reunión no han dicho nada y que ese silencio lo quiere interpretar como un deseo de adherirse al plan, en el que para la compra de automóviles,cada uno.En la reunión se han sumado al plan las comunidades autónomas de Cataluña, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.El ministro de Industria ha pedido a los representantes de Madrid y La Rioja que se sumen al Plan 2000E porque, en opinión del ministro, laEn este sentido, ha señalado que los representantes de Madrid y La Rioja durante la reunión no dieron muchas razones para explicar su no adhesión al Plan 2000E. "No han dicho nada y no han tomado ninguna medida, lo que es buena señal", añadió."Un Renault Clio, un Seat Ibiza o un Volkswagen Polo, que se fabrican en España y tienen muy bajas emisiones, recibirían del Plan 2000E al menos 1.500 euros. En cambio, en un hipotético plan de Madrid o La Rioja recibirían cero euros, mientras que un Jaguar, fabricado en Reino Unido, con un coste altísimo y con unas emisiones altísimas, no tendría ayuda con el Plan 2000E y en cambio tendría en torno a 3.000 euros de la Comunidad de Madrid", aseguró Sebastián.Además, ha resaltado que la puesta en marcha de este Plan se ha realizado en "un tiempo récord", puesto quese han adherido "la práctica totalidad de las comunidades", que sumarán al Plan de forma retroactiva. No obstante, ha explicado que la implementación de esta iniciativa no va suponer el aumento del parque automovilístico, sino la sustitución de los coches por otros más eficientes, ecológicos y seguros."Los concesionarios están llenos de gente y la decisión de compra se tomará por parte de las familias en las próximas semanas", añadió Sebastián, que resaltó que esta iniciativa se ha puesto en marcha porquea la compra y por lo tanto se convirtió en una cuestión de Estado".No obstante, Sebastián animó a los consumidores que tengan previsto adquirir un coche, a que lo hagan "cuanto antes mejor", ya que tiene una, aunque manifestó que con "total seguridad" no se acabará el plazo, porque previsiblemente expirarán antes los cien millones de euros presupuestados por el Gobierno.Por otra parte, el titular de Industria ha señalado que desde el Ministerio de Industria se ofrecerá a las comunidades autónomas una aplicación informática para gestionar las operaciones de esta iniciativa. Además, confirmó que se sacará a concurso público la concesión de la entidad aseguradora que se ocupará de gestionar el pago de los 2.000 euros.Por otro lado, el ministro ha pedido a los fabricantes de motocicletas que "muevan ficha" para poner en marcha ayudas a este sector. ", siempre que participen en el mismo las marcas de motos y que se cuente con las comunidades autónomas", añadió.Sebastián ha explicado que desde Industria pondrán en marcha un plan similar al Plan 2000E para las motocicletas si los fabricantes de este tipo de vehículos se suman a la iniciativa y señaló que si éste se lleva finalmente a cabo se le ofrecerá su participación a las comunidades autónomas.