La Eurocámara volverá a tener mayoría conservadora

El Parlamento Europeo con más competencias en la historia de la Unión Europea volverá a tener mayoría de centro-derecha, pese a una ligera subida de los partidos socialdemócratas, que pierden menos escaños en una Eurocámara que tendrá menos representantes, al reducirse los eurodiputados de 785 a 736.



Así lo avanza un sondeo elaborado por la London School of Economics y la empresa Burson-Masteller, que otorga 248 diputados al Grupo del Partido Popular Europeo, con una horquilla de entre 240 y 260. A estos habría que sumarles los aproximadamente 64 escaños que obtendría el posible nuevo grupo que pretenden crear los conservadores británicos, junto a algunos partidos afines de otros países.



El Grupo Socialista obtendría 207 escaños, con una horquilla de entre 200 y 220, y sólo tiene un 2% de posibilidades, en función de los escenarios previstos, de superar a los conservadores. Además, los liberales obtendrían unos 88 escaños, los comunistas y afines unos 44 eurodiputados y los verdes, en torno a 42.



La renovación de una mayoría conservadora supondría que el actual presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, cuyo mandato termina a finales de este año, tendría muchas posibilidades de renovar su cargo, aunque dependería de que, como ocurrió hace cinco años, los liberales apoyaran al candidato de los populares europeos.



Con todo, los resultados finales dependerán de diversos factores, con dos por encima del resto: la crisis económica, que ha desgastado fundamentalmente a los partidos que se encuentran en el gobierno nacional, y la participación, que se espera reducida, rondando el 40% del censo.



Los países grandes votan conservador



En cualquier caso, el sondeo da ganador a los partidos conservadores en los cuatro países que más diputados aportan a la Eurocámara: Alemania (99), Francia (72), Italia (72) y Reino Unido (72), así como en los dos considerados medianos, España y Polonia (ambos con 50 eurodiputados).



En Alemania, los conservadores de la CDU/CSU de la canciller Angela Merkel deberían revalidar su victoria, aunque se espera que pierdan gran parte de los escaños que arrebataron a los socialdemócratas del SPD en 2004. Así, según el sondeo, la CDU/CSU logrará 36 eurodiputados, por 32 del SPD.



También en Francia se espera una victoria de los conservadores de la UMP de Nicolas Sarkozy, que no solo no acusarán en las urnas el desgaste de su líder, sino que podrían lograr 27 escaños, 10 más que en 2004. Estos escaños se los arrebataría al Partido Socialista, sumido en los enfrentamientos internos, que se quedaría con 21. Como sorpresa, el recién fundado Nuevo Partido Anticapitalista liderado por el cartero Olivier Besancenot, obtendría siete escaños.



En Italia, pese a las dificultades de hacer pronósticos por las alianzas cambiantes que caracterizan el fragmentado sistema político, se prevé que El Pueblo de la Libertad de Silvio Berlusconi y sus aliados de la Liga Norte superen los 30 escaños, mientras que el Partido Democrático y el Partido Socialista, ambos adscritos al Grupo Socialista, sumarían unos 20 escaños.



Victoria socialista en países pequeños



En Reino Unido, el Partido Conservador obtendría 26 escaños, con un amplio margen sobre los laboristas del cuestionado Gordon Brown, que se quedarían en 18. Los liberales lograrían 13 escaños y el gran perdedor sería el euroescéptico Partido por la Independencia del Reino Unido.



El predominio del centro-derecha es abrumador en Polonia, donde el gobernante Plataforma Cívica y el conservador Ley y Justicia de los hermanos Kaczynski podrían lograr entre ambos más de 40 de los 50 escaños en liza. Mientras, en España, el sondeo prevé una victoria del PP, aunque la última estimación del CIS hable de empate técnico con el PSOE.



Los socialistas, por el contrario, sólo aparecen como ganadores en países como Rumanía, Chequia, Suecia, Grecia y Dinamarca, que aportan en torno a una veintena de eurodiputados al Parlamento, por lo que sería toda una sorpresa que hubiera mayoría progresista.