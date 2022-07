Las elecciones europeas, en tres pasos

Del 4 al 7 de junio, 375 millones de europeos tienen una cita con las urnas para elegir a 736 eurodiputados procedentes de 27 países. Es la única institución europea elegida por sufragio directo y el único parlamento multinacional del mundo que se elige por sufragio universal.



Y, sin embargo, las cosas no son del todo así. Si Irlanda aprueba el Tratado de Lisboa, el número de eurodiputados aumentaría a 751, de forma que España pasaría de tener 50 a 54.



Además, la cámara elegida este año pasaría a tener nuevas competencias legislativas, sobre todo a la hora de decidir todo el gasto de la UE y, especialmente, el agrícola.



La nueva cámara presenta también otras novedades más pedestres, pero muy importantes para sus señorías: todos pasarán a cobrar una misma cantidad -7.665 euros al mes- que ya no será sufragada por sus gobiernos sino por el presupuesto de la UE.



Eso sí, hay elementos peculiares de este proceso electoral que se mantienen. Son los siguientes, paso a paso:



Paso 1: Elaboración de listas



Cada cinco años, los partidos políticos nacionales elaboran sus listas al Parlamento Europeo con una doble intención: lograr el máximo apoyo posible...y dar acomodo a figuras no del todo cómodas a nivel nacional.



Hay ejemplos nacionales (el caso estrella de estos comicios es el de la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, número tres socialista), pero también internacionales (la ex ministra de Justicia francesa, Rachida Dati, va de número dos de la lista del partido de Sarkozy con un evidente desinterés).



En el caso español, a esta circunstancia se une la regionalización de los candidatos, de forma que cada federación de PSOE y PP quiere tener su propio eurodiputado, lo que lleva a tener que hacer impensados equilibrios.



El caso más curioso es el del PSC, que ha 'omitido' de sus listas a los candidatos no catalanes (excepto el cabeza de lista, López Aguilar).



En las elecciones de este año, las coaliciones nacionalistas presentan varias novedades. La principal es el 'fichaje' del BNG por Europa de los Pueblos, una coalición nacionalista de izquierdas con tintes soberanistas capitaneada por ERC y en la que figuran también Aralar, EA, la Xunta Aragonesista, el PSM mallorquín o Nueva Canarias.



Además, Los Verdes, que concurrieron en 2004 con el PSOE, también estarán en esta lista, que aspira claramente a ser la segunda más votada.



En el otro lado, la antigua Galeuscat se llama ahora Coalición por Europa y está formado por CiU, PNV y otros partidos nacionalistas moderados como Coalición Canaria, el Partido Aragonés Regionalista o el Partido Andalucista.



Paso 2: Votación



Los partidos nacionalistas optan por coaligarse porque existe una circunscripción única, es decir, que se contabilizan todos los votos y luego se asignan los escaños, mientras que en las generales se hace por circunscripciones y aplicando la Ley d'Hont.



Esto provoca que necesiten agruparse para poder lograr representación y dibujan el escenario más favorable para partidos minoritarios de implantación nacional, como Izquierda Unida o UPyD.



La circunscripción única rige para la mayoría de los países, pero otros prefieren mantener áreas electorales. Igualmente, aunque en España rige el sistema de listas cerradas -como en la mayoría de los otros comicios- el grueso de los países europeos las tiene abiertas.



Además, los comicios se celebran entre el jueves y el domingo, abriendo el fuego dos, Reino Unido y Holanda, el 4 de junio; seguidos por Irlanda el 5 (con el referéndum por el Tratado de Lisboa de telón de fondo), Letonia, Malta, Eslovaquia y Chipre el 6 de junio y el resto el domingo.



Entre todos elegirán 736 diputados, 49 menos que hasta ahora y siguiendo el cálculo hecho en el Tratado de Niza, en 2001. Los países que pierden más representación son Francia, Reino Unido e Italia, que pierden seis escaños, mientras que Polonia y España pierden cuatro.



Sin embargo, esta situación cambiará en cuanto se apruebe el Tratado de Lisboa tras la decisión tomada en el Consejo Europeo del pasado mes de diciembre, donde se decidió que el número de diputados pasase a 751, de forma que España pasará a tener de nuevo 54. Los cuatro nuevos diputados se elegirán siguiendo el orden de votación marcado en las elecciones.



Paso 3: Composición del Parlamento



Una vez elegidos, nuestros eurodiputados pasarán a integrarse en alguno de los seis grupos que conforman el arco parlamentario europeo. Los más evidentes son el Partido Popular Europeo -que hasta ahora cuenta con mayoría en la cámara y que la repetirá, según los sondeos- y el Partido Socialista Europeo, donde se integrarán los parlamentarios del PP y del PSOE, respectivamente.



Tras ellos, se encuentra ALDE, la Alianza de Demócratas y Liberales de Europa, que cuenta entre sus filas a los parlamentarios de Galeuscat y en el que se integrarán los de Coalición por Europa y UPyD. Entre los partidos integrados en este grupo también están los Liberal-Demócratas británicos, el MoDem de François Bayrou, en Francia, y el FDP alemán.



Otro de los grupos es el de Los Verdes, donde han estado en esta legislatura David Hammerstein, elegido por el PSOE pero miembro de Los Verdes, el ecosocialista Raúl Romeva y el miembro de EA Mikel Arana. Previsiblemente, los elegidos por Europa de los Pueblos se integrarán en esta lista, así como Romeva, que va de número dos en la lista de IU.



Mientras tanto, en GUE /NGL, el grupo de izquierdas europeo, estará el número 1 de IU, Willy Meyer, así como los comunistas de toda Europa y el pujante partido La Izquierda, de Alemania.



Por último, los partidos nacionalistas y euroescépticos, entre los que destacan el Partido de la Independencia de Reino Unido y el Frente Nacional francés, también tienen su hueco en la cámara.