Arranca la campaña electoral de las europeas

La noche del jueves a las 00:00 horas ha comenzado la campaña electoral de las elecciones europeas del próximo 7 de junio entre reproches mutuos de los dirigentes socialistas y populares. Mientras los primeros han advertido del poco trabajo de la "derecha reaccionaria" que representa el PP, desde este partido se ha acusado a los dirigentes del PSOE de zafiedad.La campaña se ha iniciado poco después de que se conociera la decisión del Tribunal Constitucional de permitir que concurra a las elecciones la lista de Iniciativa Internacionalista (II) pese a que el Supremo la anulara por considerar que estaba infiltrada por ETA-Batasuna.Los socialistas han dado el pistoletazo de salida en un acto en el que el cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas,, ha pedido el voto para los socialistas con "la credibilidad" que, a su juicio, les da "estar a la vanguardia de la Unión Europea", y la instado a Mariano Rajoy a que "aprenda a leer el veredicto de las urnas".Durante la "con la que ha arrancado la campaña en el madrileño barrio de Vallecas, un grupo antisistema ha irrumpido en el recinto para. Tras varios forcejeos con medio centenar de simpatizantes socialistas, los extremistas han sido expulsados del lugar y han salido huyendo ante la llegada de la Policía.López Aguilar ha hecho referencia al polémico vídeo estrenado por el PSOE , en el que identifica a un cura o a un neonazi alemán con las ideas más ultraconservadoras, y ha proclamado que no se puede permitir que "quienes(con esta filmación) sean quienes ganen" las elecciones.Con anterioridad ha intervenido José Blanco, quien ha llamado "vagos" al candidato del PP, Jaime Mayor Oreja, y al segundo en la lista, Luis de Grandes, aunque ha precisado con ironía que no se atrevía a decirlo de su paisano, Mariano Rajoy.Mariano Rajoy ha comenzado la campaña del PP criticando la "zafiedad" de un PSOE que vuelve a "hacer gala" del "insulto" en vez de combatir la situación, en referencia al polémico vídeo electoral de los socialistas. El líder popular ha pedido el voto a los españoles para "iniciar el cambio político".En ese acto, celebrado en la sede nacional del partido en Madrid, el cabeza de lista, Mayor Oreja, también ha hecho alusión a la cinta al asegurar que. Asegura que "el socialismo europeo es la fotografía de la crisis", y por eso será el PP el partido que gane las elecciones.El PP ha instado al PSOE a hacer más vídeos, uno sobre la crisis económica y por qué Zapatero es incapaz de darle solución, y otro sobre la ley que permite a las niñas de 16 años abortar sin la autorización de sus padres.De entre las formaciones que integran la denominada Coalición por Europa (CiU, PNV, CC, Bloc Nacionalista Valencià, Uniò Mallorquina, Uniò Menorquina y Partido Andalucista), el presidente del PNV,, en un acto junto a la candidata Izaskun Bilbao, ha interpretado los comicios como una oportunidad de responder al pacto entre socialistas y populares en el País Vasco.El candidato de CiU,, ha apelado en Barcelona al voto útil catalanista para defender "directamente y no subordinadamente" los intereses catalanes y para romper la polarización electoral entre PP y PSOE. "Aspiramos a representar una España distinta alconjuntamente", ha afirmado.Guillerme Vázquez, portavoz nacional del BNG, ha subrayado en Santiago de Compostela que con su partido en el Parlamento Europeo estarán presentes allí los problemas de Galicia.La localidad madrileña de San Fernando de Henares ha sido la elegida porpara el arranque de la campaña, y allí, su coordinador general, Cayo Lara, y su cabeza de lista,, han apelado a la fraternidad de los ciudadanos con convicciones de izquierdas y les han pedido un voto "de camaradería, compañerismo y generosidad" aunque muchos no sufran los efectos de la crisis en su día a día. "Queremos movilizar a los desencantados con el PSOE", afirman.Mientras, en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), el candidato de, ha afirmado que "sólo" la izquierda que representa su partido es la "verdadera alternativa" en Europa para combatir la crisis.En Madrid, la diputada de, ha fijado el objetivo primordial de su campaña en lograr una España más fuerte en una Europa más unida, y su cabeza de lista, Fernando Sosa Wagner, ha pedido a los españoles que se conviertan en pregoneros del boca a boca para conseguir cambiar "los vetos por los votos".El cabeza de lista de(partido integrado en la coalición), Oriol Junqueras, ha expresado en Sant Vicenc dels Horts (Barcelona) su intención de ir a Bruselas para luchar contra el "menosprecio" del Estado Español hacia los intereses de Cataluña, y ha anunciado una iniciativa a favor de la oficialidad del catalán.En España se presentan 35 candidaturas y habrá que elegir un total de 50 eurodiputados, cuatro menos que en las últimas elecciones. Según la encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la proyección de voto para las elecciones europeas del 7 de junio, PSOE y PP empatan en número de escaños