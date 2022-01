Tetro, la última película del mítico Francis Ford Coppola y en cuyo reparto figura Maribel Verdú, se ha presentado fuera de la competición oficial en el Festival de Cannes. Se trata de un film muy personal en el que se sumerge enrodado en Argentina y cuentaLa película del director de El Padrino y ganador en dos ocasiones de la Palma de Oro en el festival francés ha sido calurosamente aplaudida en la denominada Quincena de Realizadores, donde están más acostumbrados a los films de debutantes que a los gigantes de Hollywood.Tetro está, con la excepción de unas pocas escenas en color que evocan de una manera inusual el pasado, y narra la historia de una familia marcada por un padre autoritario.Benjamin, interpretado por Alden Ehrenreich, tiene que encontrar a su hermano (Vincent Gallo) en Buenos Aires. Este último, escritor fracasado, abandonó diez años antes a su la familia en Estados Unidos para escapar de un padre despreciable (Klaus Maria Brandauer), un famoso director."Nada de lo que cuenta la historia sucedió, pero todo es verdad", ha dicho, enigmáticamente, el cineasta, que además reconoce que ha filmado"Cuando hice El Padrino, no sabía nada de los mafiosos, nunca me los he encontrado", afirma riendo. "Yo sabía que eran de Italia, como mi familia, por lo que copié los hábitos de la familia, la forma de comer, de hablar"."Para Tetro, aunque mi familia no es de Argentina, pensé que sería una buena oportunidad de aplicar algunas cosas de Argentina", explica.Tetro es, después de Llueve sobre mi corazón (1969) y La conversación (1974), la tercera película en la larga carrera de Coppola en la que el. "La escribí en mi tiempo libre, los fines de semana, durante el rodaje de mi última película", ha dicho el cineasta, de 70 años."He titulado las películas El Padrino, de Mario Puzo y Drácula, de Bram Stocker porque no me consideraba como el único autor, sería injusto", ha indicado el director, quien añade que "el trabajo más duro y el más importante es la labor de la escritura. Quería una película en la que yo fuera el autor".La película no se ha incluido en la Selección Oficial. "Se me ofreció una velada de gala con alfombra roja, pero yo no quería una noche de smoking: quería competir", explica. Coppola ha aceptado la invitación de la Quincena de Realizadores, por lo general una sección para autores debutantes.