Ridao le dice a Zapatero que está solo; Llamazares y Herrera se ofrecen para girar a la izquierda

Los portavoces Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña han cerrado la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Nación, aunque, mientras desde ERC se le ha resaltado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su falta de apoyos en el Parlamento, desde IU e ICV se han ofrecido par alcanzar pactos si el PSOE gira a la izquierda.



El secretario general de Esquerra Republicana (ERC), Joan Ridao, ha afirmado que Zapatero se encuentra "solo" en el Parlamento, añadiendo que "lo tiene merecido" por su política de "improvisación", por "ser un diletante" y por "no cumplir sus compromisos".



Así, Ridao ha acusado al líder del Ejecutivo le acusó de no tener "relato frente a la crisis", más allá de su "optimismo excesivo". "No es capaz de planificar más allá de un trimestre", ha aseverado, instando a Zapatero a que lidere un pacto de Estado y un auténtico recorte de gasto: "Coja el toro por los cuernos, lidere y, aunque sean temas rocosos, con aristas, e impopulares, aborde reformas estructurales", ha recalcado.



Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha tendido la mano al presidente del Gobierno para girar a la izquierda, al tiempo que ha rechazado las medidas anunciadas durante su discurso, sobre todo los "regalos" fiscales.



"Esperábamos que Zapatero hiciese una propuesta de giro a la izquierda. No ha sido así. Nuestra mano está tendida para una propuesta de giro a la izquierda, porque es muy importante una mayoría parlamentaria de izquierdas, y que es requisito indispensable para un acuerdo social que responda a los intereses de los trabajadores y los ciudadanos", ha dicho Llamazares.



Por último, el portavoz de ICV, Joan Herrera, también ha reclamado al presidente una política que gire a la izquierda, "no hecha de gestos y guiños, sino de realidades, con compromiso ambiental y cumpliendo con Cataluña en aspectos como la financiación, las transferencias o las Cercanías".



No obstante, ha advertido de que el pacto, "aunque posible", no podrá ser con "más políticas de cheques y poniendo el acento en la desgravación fiscal". "Le tendemos la mano pero sabiendo que los pactos con ustedes son normalmente incumplidos", ha subrayado.