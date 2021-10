una de las listaspresentadas a las Elecciones Europeas que la Fiscalía General del Estado está investigando por su posible relación con Batasuna Según informa RNE, hasta seis concejales del PSOE y otros tres del PP han avalado a, que niega ser una plataforma de la formación ilegalizada. También los han hecho uno de Izquierda Unida, otro de Tierra Comunera y uno más de Solución Independiente.Las direcciones del PSOE y el PP en Castilla y León ya hande apoyo a esta lista, encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre Salvador. Este último ya concurrió en una lista ilegalizada de ANV en las pasadas elecciones al Parlamento vasco del 1 de marzo. Era el número tres de la candidatura por Guipúzcoa.La, hermana del histórico dirigente del Partido Socialista y actualmente diputado en el Congreso de los Diputados José María Benegas., y también de Izquierda Castellana como ella, va en el número 22 de lista.Desde el PSOE y el PP aseguran que Ocampoque finalmente avalaron la lista en la que su pareja va de número dos.En declaraciones a RNE, el secretario general del PSOE de Valladolid, Mario Bedera, ha explicado ha explicado que Ocampo se ha valido de su profesión para lograr las firmas de los concejales que no sabían muy bien qué es lo que estaban avalando.Por su parte,en nombre de esta formación después de que tres cargos electos, los tres ediles de Melgad de Abajo, incluido su alcalde, avalasen con su firma una lista de Iniciativa Internacionalista.Medrano ha explicad o que ya han remitido un escrito a la Junta Electoral Central pidiendo la retirada de estos avales y ha asegurado que "saca la cara" por todos los afiliados del PP porque en esta formación "siempre han luchado por la paz, la libertad y la Constitución", informa Europa Press.La candidatura Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblospara las elecciones al Parlamento Europeo, aunque no oculta quey reclama que todas las ideas tengan derecho a hacer política.Esta lista es una de las cuatro en las que se han centrado los ministerios de Interior y de Justicia para investigar si tienen el respaldo de ETA. De momento, sin embargo, no se ha encontrado ninguna prueba que vincule a los integrantes con la banda terrorista.