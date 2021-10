La ONU confirma la responsabilidad israelí en los ataques a su sede en Gaza

Israel fue responsable de siete ataques a escuelas e instalaciones de la ONU durante su ofensiva militar contra Gaza, en los que empleó fósforo blanco y causó daños superiores a los 10 millones de dólares, según el informe de una comisión del organismo mundial divulgado este martes.



"La comisión halló que el Gobierno de Israel es responsable de la muerte y las heridas que se produjeron dentro de las instalaciones de las Naciones Unidas, así como de los daños físicos que se causaron a las instalaciones y propiedades de la ONU en estos incidentes", afirma el documento.



La comisión, nombrada el pasado febrero por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, investigó nueve incidentes ocurridos entre diciembre y enero pasados en los que personal o propiedades de este organismo fueron atacados, y en los que cerca de 50 personas perdieron la vida.



Sus cuatro miembros concluyeron que el Ejército israelí fue el autor de los bombardeos contra tres escuelas y una clínica de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), así como la sede en Gaza de esta organización.



También responsabiliza a soldados israelíes de los disparos que recibió un convoy con ayuda humanitaria de esa misma agencia, así como de la destrucción del despacho en el territorio palestino del enviado especial de la ONU para Oriente Medio.



En cuanto a los otros dos incidentes, en uno no pudo determinar de dónde partió el fuego, y en el otro, el bombardeo de un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA), lo atribuyó a un cohete del movimiento radical islámico Hamás.



La ofensiva contra Hamás llevada a cabo por el Ejército israelí entre el 27 de diciembre y el 17 de enero pasados se saldó con 1.400 palestinos muertos y 5.000 heridos.



Israel contesta al informe con dureza



Israel criticó con dureza las conclusiones el informe de la ONU sobre la reciente ofensiva militar que tuvo lugar en la franja de Gaza y que es presentado ante el Consejo de Seguridad, al considerarlo "tendencioso".



"La comisión ha preferido los argumentos de Hamás, una organización terrorista asesina, y haciendo eso ha confundido al mundo".



El documento de Exteriores apunta que el secretario general de la ONU ha enfatizado que la comisión investigadora que instruyó crear para estudiar lo que aconteció en Gaza, no es un "órgano jurídico y no está autorizado a examinar cuestiones legales".



El Ministerio israelí se queja de que a pesar de haber cooperado completamente con el equipo investigador de la ONU y entregado cuantioso material de inteligencia, "estas informaciones no se ven reflejadas en el informe".



Y concluye: "Esperamos afirmaciones claras y acciones por parte de la ONU en este sentido".