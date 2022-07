El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha anunciado en el Congreso queel Gobierno presentará unen la línea de las preocupaciones de losy ha pedido al PP que las apoyen.Así respondió Corbacho a preguntas de tres diputados del PP Báñez, Echániz y Álvarez Arenas sobre los efectos del desempleo en los autónomos y los jóvenes, algo que según estos diputados "es ya un problema de orden público".Corbacho se ha mostrado "convencido" de quecomo en meses anteriores. Los últimos datos de la EPA elevan a cuatro millones el número de parados.El desempleo ha centrado la sesión a control en la que la vicepresidente primera del Gobierno ha acusado al PP de querer "sacar tajada del paro" y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que la salida a la crisis "será social pero no socialista y será con empleo o no será".Según Corbacho, el Gobierno "es plenamente conciente de las dificultades que atraviesan los autónomos y de la urgencia de una respuesta específica para atender sus necesidades".Ha indicado que estas medidas son fruto de la mesa constituida el 2 de abril entre el Ejecutivo y los autónomos y que este jueves celebrará su cuarta reunión.Ha destacado que el Gobierno seguirá trabajando tanto en medidas a corto plazo para frenar el crecimiento del paro como a medio y largo para propiciar un Cambio del modelo productivo.Corbacho también ha asegurado que sólo una de cada cuatro familias con todos sus miembros en paro (que ya superan el millón) no cuenta con ningún tipo de ingresos.Desde que el pasado viernes se publicaran los datos de lacorrespondientes al primer trimestre, elha defendido que esta estadística. Según el Ejecutivo, en muchas ocasiones, estas familias cuentan con algunas fuentes de ingresos y no están completamente desprotegidos.Por su parte, hasta tres diputados del Grupo Popular han alzado la voz para recriminar al ministro de Trabajo la mala situación del empleo, especialmente en relación con los autónomos, hogares con todos sus miembros en paro y otros colectivos con especiales dificultades; y pedirle una reforma laboral en la línea de las propuestas de los 'populares'.El diputado José Ignacio Echániz ha cargado las tintas describiendo los peores datos de la coyuntura. Así, ha lanzado duras críticas al jefe del Ejecutivo, del que ha dicho que, mientras diferentes voces le piden una reforma urgente del mercado laboral.Dicho esto y de cara a la festividad del Día del Trabajo, el próximo viernes, en el que se manifestarán los sindicatos mayoritarios, Echániz ha desaado a Corbacho