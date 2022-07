Mayor Oreja aboga por volver al espíritu reformador de Aznar para salir de la crisis

El candidato por el PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha asegurado que estos comicios serán "las elecciones de la crisis, sobre la crisis y para la crisis".



Lo ha dicho en una entrevista en "Los Desayunos de TVE", donde ha puesto de manifiesto que ante la crisis económica y financiera es necesario "una visión nacional y una visión europea". A su juicio, habría que volver al espíritu de José María Aznar de 1996 para enfrentarse a esta crisis como el ex presidente lo hizo en la anterior, esto es, con "un espíritu renovador y reformador".



Ese espíritu es el que quiso mostrar la fotografía que este miércoles se hicieron los miembros del primer Gobierno de Aznar, en una comida de apoyo a la candidatura de Mayo Oreja. Éste ha dicho que "estuvo feliz y que fue una comida entre amigos". "La personalidad y la impronta de cada uno no ha cambiado en todos estos años", ha aseverado.



Ha destacado la importancia de estos comicios porque servirán para crear una nueva sociedad en España, en Europa y en el mundo y ha abogado por crear una Europa "más real y menos virtual". "Las instituciones europeas deben ser más de verdad", ha añadido, tras asegurar que la Unión Europea no se puede crear bajo la ley del mínimo esfuerzo.



En este sentido, ha señalado, que también hace falta en España un nuevo Gobierno que lidere este nuevo espíritu de cambio en la visión de Europa. Ha insistido, en varias ocasiones durante la entrevista, que la campaña pondrá el acento en la crisis, aunque no sólo en la crisis económica y financiera, sino en "la crisis moral y de valores que estamos sufriendo".



"Hay que ir a sufrir a Europa"



Mayor Oreja ha señalado que España necesita de un Gobierno que vaya a Europa "a sufrir y a defender los intereses" en relación a los intereses en política agraria de nuestro país.



"Hay que pasarlo mal y no aceptar las condiciones que nos impongan", ha aseverado el candidato 'popular', quien no ha querido adelantar si Luis Herrero irán en las listas del PP como candidato a europarlamentario, después de que Herrero haya insinuado que no se presentará a la reelección.



Preguntado también por la posibilidad de que Gerardo Galeote le acompañe en los comicios europeos, Mayor Oreja ha dicho que "ha hecho una gran tarea en el Parlamento Europeo".



El candidato electoral también ha hablado de otros asuntos de actualidad como la reforma de la ley del aborto, sobre la que ha dicho que "hay que encontrar una alternativa a la cultura de la muerte".