La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado en la sesión de control al Gobierno que el modelo diseñado para TVE por el Gobierno y aprobado por el Congreso, que defiende una televisión pública "de calidad, desgubernamentalizada y económicamente sostenible", "no se va a cambiar en ninguno de sus extremos".



Ha aclarado que las "fórmulas alternativas [de financiación]" que están buscando "van a garantizar la estabilidad del ente y de los trabajadores" y "en ningún caso se basarán en los sistemas que existen en Europa", de modo que "no gravarán a los ciudadanos"

De la Vega ha respondido así, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, a la pregunta formulada por el diputado de IU Gaspar Llamazares, quien ha acusado al Ejecutivo de entrar en la corporación "como un elefante en cacharrería" e "inestabilizar" el ente, tras el anuncio del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la "drástica reduccción de publicidad".

La vicepresidenta ha querido trasladar "un mensaje de tranquilidad" porque el modelo "que ha defendido, defiende y defenderá" el Gobierno "no se va a modificar en ningún momento". Así, ha dicho que el Ejecutivo apuesta por una RTVE basada en tres pilares: "independiente y desgubernamentalizada; con vocación mayoritaria y de calidad; económicamente sostenible y financiada con un sistema permanente, claro y estable".



Beneficios para las privadas



El diputado de IU apuntó que si el anuncio de Zapatero "no beneficia a RTVE, la razón tiene que ser que beneficie a sus competidores", quienes "no tienen deudas económicas, porque las televisiones privadas han sido las sociedades con mayores beneficios de 2004 a 2008, con 2.300 millones de euros de beneficios".



De este modo, ha señalado que el Gobierno "no necesitan transferir desde TVE sus beneficios a las compañías privadas" y ha preguntado qué mecanismos de compensación pondrá en marcha tras la pérdida de la mitad del presupuesto, 600 millones de euros en publicidad, "sin que les cueste más a los ciudadanos y sin que ponga en peligro la viabilidad de RTVE".

De la Vega ha insistido en que su departamento está "buscando medidas alternativas que garanticen la estabilidad del modelo y permitan la reducción de publicidad, que eviten las distorsiones que se están produciendo en el mercado y que garanticen y den más holgura a los operadores, ya que hay trabajadores que hay que proteger".



El Gobierno avisó a RTVE



La vicepresidenta ha asegurado que llamó "directamente" al presidente de la Corporación, Luis Fernández, y al presidente de los representantes sindicales para que conocieran "con antelación" el anuncio del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de reducir "drásticamente" la publicidad en TVE.



La gestión del Ejecutivo en este asunto había provocado malestar en el Consejo de Administración de RTVE, ya que el Gobierno se había puesto en contacto con las televisiones privadas, pero desconocía la postura del consejo.



Para Llamazares, esta decisión "unilateral modifica los contenidos acordados en la ley, que fue consensuada parlamentariamente y que garantizaba la calidad y el servicio público TVE y que apostaba por el liderazgo y por una financiación mixta de la televisión pública".